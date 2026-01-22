Los líderes de la UE llaman a proteger las relaciones con EEUU "incluso si hoy es más difícil que nunca"

Los líderes de los Veintisiete han reivindicado la importancia de la unidad entre los Estados miembros de la Unión Europea alegando que "tiene efectos" como la marcha atrás de Estados Unidos en su amenaza de imponer aranceles, y a la vez han defendido la importancia de cuidar las relaciones con la Casa Blanca incluso si su inquilino, Donald Trump, no lo pone fácil.

"Europa debería estar absolutamente unida para proteger las relaciones con nuestros socios al otro lado del Atlántico, incluso si hoy es mucho más difícil que nunca", ha dicho el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en declaraciones a los medios antes de acudir a la cumbre del Consejo Europeo extraordinaria que se celebra este jueves para calibrar la respuesta a Washington tras la crisis abierta por Groenlandia.

Tras constatar que "las relaciones transatlánticas han sufrido un daño permanente en las últimas dos semanas", el primer ministro polaco se ha confesado proclive a que Estados Unidos lleve "el liderazgo" en Occidente, mientras que ha pedido a los "socios en Washington" que comprendan "la diferencia entre dominación y liderazgo".

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha agradecido por su parte a Estados Unidos por haber dado marcha atrás a sus planes de tomar Groenlandia por la fuerza y de imponer sanciones a varios países europeos, y ha reivindicado que "la unidad y la determinación" entre los europeos "puede tener efectos".

Según él, el cambio de opinión del magnate estadounidense "es el resultado de los esfuerzos conjuntos entre Europa y Estados Unidos por encontrar una manera de seguir adelante juntos en los tiempos tan difíciles que estamos indudablemente experimentando".

En la misma línea se ha manifestado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha celebrado la "vuelta a la calma" tras la retirada de los aranceles, un giro que a ojos del mandatario galo demuestra que cuando la Unión Europea recibe amenazas "se hace respetar".

"Simplemente esperamos que Francia sea respetada, que Europa sea respetada. Y cada vez que no lo sean, nos expresaremos y actuaremos con claridad", ha remachado, después de poner en valor la unidad de la Unión y su "previsibilidad" y del compromiso con "la paz, la estabilidad y un orden internacional tranquilo".

A su llegada a la cumbre también ha hablado con los periodistas la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que ha agradecido "todo el apoyo" recibido por la UE, y ha reivindicado que "cuando Europa no está dividida" y los Veintisiete permanecen "unidos", los resultados acaban por verse. "Creo que hemos aprendido algo", ha añadido.