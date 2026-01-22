Leire Martínez aclara sí es cierto que salió de La Oreja de Van Gogh por la negativa de Amaia Montero a cantar con ella

La experiencia vivida por Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh se mantiene en el centro de la conversación pública, después de que la artista admitiera que aún no ha superado por completo el impacto emocional que implicó dejar el grupo. Según detalló el medio Mediaset en el programa ‘Vaya fama’, las recientes informaciones señalaban que la negativa de Amaia Montero a compartir escenario con ella fue la razón de su marcha en octubre de 2024, situación que Martínez ha desmentido de manera categórica, aunque sin ahondar en las motivaciones reales de su salida. La cantante explicó que algunas comparaciones y tensiones posteriores no contribuyen al proceso personal de recomposición, si bien se mantiene firme en su deseo de que esos desacuerdos no influyan de manera determinante en el relato de los hechos.

Tal como consignó Mediaset, la versión difundida por ‘Vaya fama’ sugería que los miembros de La Oreja de Van Gogh habían contactado a Amaia Montero con vistas a organizar una serie de conciertos especiales para celebrar el trigésimo aniversario del grupo en 2026. Estos planes se remontan al verano de 2024, cuando Montero reapareció en el escenario tras un largo periodo de ausencia, colaborando en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu. Ante el posible regreso de su exvocalista, se habría barajado la idea de que Amaia y Leire compartieran escenario, incluso a modo de dueto, iniciativa a la que supuestamente Montero se habría opuesto, acentuando una supuesta disyuntiva dentro de la agrupación.

Durante su comparecencia en la presentación de los Premios Dial en Madrid, Leire Martínez negó categóricamente la existencia de cualquier propuesta formal para un dueto con Amaia Montero. Sobre este punto, Martínez declaró: "Se han publicado muchas cosas y en concreto esa es mentira, pero bueno, ya está". Además, indicó: "Lo que yo he negado es que a mí se me propusiera nada de eso, ya está. A mí nunca se me ha hecho una propuesta, por lo tanto no puedo responder a algo que no…". Con esta afirmación, recogida por Mediaset y reproducida por diversos medios, Leire evitó especificar si la negativa de Montero incidió directamente en su salida de la banda, dejando abierta la especulación sobre las verdaderas razones de su adiós tras 17 años al frente del grupo.

Según reportó Mediaset, Xabier San Martín, Álvaro Fuertes, Haritz Garde y Pablo Benegas, integrantes actuales del grupo, iniciaron conversaciones con Montero de cara a la conmemoración de los 30 años de la banda, proyectando una serie de conciertos durante 2026. El medio señaló que Martínez no habría mostrado rechazo ante la posible incorporación de Amaia, e incluso existió la propuesta de realizar alguna colaboración conjunta. La respuesta negativa atribuida a Montero habría dejado fuera de la ecuación a Martínez en el caso de un regreso de la cantante donostiarra.

Leire Martínez abordó también su evolución personal en este periodo, admitiendo en público que la salida resultó un golpe significativo. "Fue una buena torta que me ha servido como aprendizaje", expresó ante los medios en Madrid, en declaraciones recogidas por Mediaset. Reconoció que la comparación constante y la aparición recurrente de rumores en torno a su relación con la exvocalista y los demás miembros no facilitan el proceso de sanación. "El fomentar continuamente comparaciones, el fomentar continuamente el mal rollo… Eso nunca ayuda, pero intento mantenerme al margen", puntualizó.

Lejos de los escenarios del grupo, Leire explicó que su enfoque principal se ha desplazado hacia su nueva etapa como solista. El medio Mediaset precisó que la cantante está a punto de lanzar su álbum ‘Historias de aquella niña’, que verá la luz el 20 de febrero. Martínez compartió que este proyecto musical representó una reconexión con su identidad, señalando que la creación del disco permitió que aflorasen recuerdos y emociones de su infancia. Explicó que el proceso de composición la acercó de nuevo a vivencias y formas de encarar los retos que solía tener de niña, ausentes durante la vida adulta, y que esto desembocó en una obra profundamente íntima.

En cuanto a la proyección futura, Martínez anunció que, tras la publicación de su nuevo trabajo, realizará su primer concierto en solitario el 22 de febrero en la sala La Riviera de Madrid. Posteriormente, llevará su música a varias ciudades, expandiendo el alcance de su propuesta fuera del territorio español. "En mayo salto el charco y vuelvo a América, que para mí era algo como impensable. Así que disfrutando mucho de todo lo que está pasando", declaró Leire, según consignó Mediaset, manifestando entusiasmo por la nueva etapa que afronta en su carrera.

Acerca del momento personal en el que se encuentra y preguntada sobre si considera que está en su mejor etapa, Leire respondió de forma reflexiva: "Estoy en un buen momento, pero creo que el mejor será el de mañana y, a poder ser, el mejor, mejor el de pasado mañana. No lo sé, yo creo que mi propuesta es estar bien hoy para poder estar bien mañana", planteando una visión abierta sobre la evolución personal y profesional después de su salida de La Oreja de Van Gogh.

Mediaset recogió también el consejo que Leire Martínez daría a la niña que fue: "Que se cuide". Para la artista, el proceso creativo detrás del nuevo disco implicó reencontrarse con una parte de sí misma que considera fundamental en su desarrollo actual, y que espera poder transmitir en los próximos compromisos musicales tanto a nivel nacional como en su gira internacional.