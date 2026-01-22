Las fuerzas de seguridad de Túnez matan a cuatro supuestos terroristas cerca de la frontera con Argelia

Las autoridades tunecinas han informado este jueves de que han matado a cuatro supuestos terroristas en una operación de las fuerzas de seguridad del país africano en una localidad ubicada a menos de 30 kilómetros de distancia de la frontera con Argelia.

"Hoy, las fuerzas de seguridad han eliminado una célula terrorista de cuatro miembros en una zona cercana al distrito de Mayel Bel Abes (gobernación de Kaserine), tras haberlos perseguido durante los últimos días", reza un breve comunicado publicado por el Ministerio del Interior de Túnez.

La cartera ministerial ha afirmado que "las operaciones continúan ininterrumpidamente en todo el país para frustrar cualquier complot que atente contra la seguridad de Túnez y su pueblo". "Toda forma de terrorismo será destruida", ha zanjado.

Cabe destacar que las autoridades de la gobernación de Kaserine frustraron a principios de mes una operación terrorista en las inmediaciones de un mercadillo tras rastrear a un grupo de extremistas, lo que se saldó con la muerte de un "peligroso terrorista" y de un agente de seguridad, recoge la agencia de noticias TAP.