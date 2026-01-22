Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron un 6,4% en 2025

El aumento en la exportación de minerales como oro y cobre, junto con el auge de la agroindustria enfocado en productos como café, cacao, frutas y carnes, sostuvo el crecimiento de las ventas exteriores de América Latina y el Caribe durante el año 2026. Según el informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado 'Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe,' el valor de las exportaciones de bienes de la región avanzó un 6,4% en ese periodo, resultado que representa una aceleración frente al incremento del 4,7% observado en 2024. El documento destaca que este desempeño estuvo motivado principalmente por el aumento en el volumen exportado, ya que los precios de los productos mostraron solo variaciones marginales.

El medio BID detalló que el alza registrada en el comercio exterior respondió en gran parte al desempeño positivo de sectores clave como la minería y la agroindustria. En minería, el oro, el cobre y la plata encabezaron el repunte; mientras que en agroindustria, productos como café, cacao, frutas y carnes impulsaron las cifras regionales. El informe del Banco Interamericano de Desarrollo indicó que, en términos de precios, el café fue el gran protagonista, registrando un incremento del 49,9% entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el año anterior. Por otro lado, la soja experimentó una disminución del 6,7%, y el oro subió un 42,2% en el mismo lapso.

De acuerdo con el BID, las importaciones totales de la región también crecieron un 6,1% en 2025, tras un aumento del 3,2% visto en 2024. Este comportamiento se asoció al repunte registrado en la demanda interna y a la influencia de la evolución del comercio global durante ese periodo. Este dinamismo en las importaciones coincidió con el fortalecimiento de las exportaciones, mostrando así una recuperación en el intercambio comercial de la región.

El informe subrayó que, pese al crecimiento generalizado de las exportaciones, la evolución fue desigual según las diferentes áreas geográficas de la región. El Caribe se consolidó como la zona con mayor aumento, con un avance del 14,6%. Centroamérica siguió con un crecimiento del 11,5%, Mesoamérica registró un 7,2%, y Sudamérica presentó también un repunte, aunque menos acentuado. Entre los países latinoamericanos y caribeños, Surinam despuntó con un incremento del 70,4% en el valor total de sus exportaciones, ubicándose a la cabeza del ranking de crecimiento anual. Panamá mostró una expansión del 44,9%, Perú del 20%, Guyana del 18,3% y Costa Rica del 15,3%.

En contraste, otros países reportaron desempeños más modestos o descensos. Según publicó el BID, las exportaciones de Brasil crecieron solo un 1,8%, mientras que las de Colombia aumentaron un 1,7%. Argentina experimentó una reducción de un 8,1% en sus ventas externas en el último año.

El análisis realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo advierte sobre la importancia de impulsar reformas estructurales y captar inversiones que permitan aumentar la productividad y competitividad de las economías de la región en los mercados internacionales. Entre las recomendaciones planteadas en el informe, se señala la necesidad de reducir los costes de comercio, así como apoyar decididamente las exportaciones y la inversión. El objetivo es que el comercio internacional mantenga su papel como motor principal del crecimiento económico en esta parte del mundo.

El coordinador del informe y economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID, Paolo Giordano, expuso al medio que “en un contexto desafiante a nivel global, el desempeño reciente de las exportaciones de América Latina y el Caribe se caracterizó por una notable resiliencia”.

En síntesis, la mejora observada en las cifras de comercio exterior responde fundamentalmente a una ampliación en el volumen de los bienes exportados, especialmente aquellos de la minería y la agroindustria, así como a fuertes repuntes en precios puntuales como el café y el oro. No obstante, el informe enfatiza que los beneficios mostraron importantes diferencias entre países y destaca la urgencia de implementar cambios estructurales para consolidar la tendencia de crecimiento.