La versión renovada de Siri será la "principal novedad" de iOS 27 y tendrá un formato de 'chatbot', según Gurman

El acuerdo plurianual entre Apple y Google resulta del interés de Apple por integrar la tecnología de Gemini y la nube de Google en el desarrollo de su renovado asistente virtual. Según informó Bloomberg, la compañía de Cupertino ha recurrido a esta colaboración después de enfrentar dificultades en el rendimiento y retrasos en el avance de su propio sistema de inteligencia artificial para Siri. Así, la tecnológica dirigida por Tim Cook empleará los modelos fundacionales de Gemini como base para su nuevo chatbot, el cual estará disponible en los iPhone, iPad y ordenadores Mac.

De acuerdo con detalles publicados por Bloomberg y el periodista Mark Gurman, Apple planea presentar esta innovación como el elemento principal en la actualización de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. La nueva versión de Siri utilizará un formato de ‘chatbot’ basado en inteligencia artificial, que reemplazará la interfaz tradicional del asistente y ofrecerá una experiencia conversacional más cercana a la que proporcionan plataformas de IA generativa como OpenAI. Fuentes cercanas a la compañía han señalado que la versión mejorada de Siri, identificada internamente bajo el nombre en clave ‘Campos’, se integrará plenamente en el software y las aplicaciones nativas de los dispositivos.

El rediseño permitirá a los usuarios interactuar con Siri utilizando comandos de voz habituales, como la palabra de activación ‘Siri’ o presionando el botón lateral del iPhone durante algunos segundos. Una vez iniciada la interacción, el sistema permitirá la comunicación tanto por voz como por texto, habilitando un intercambio fluido y natural con el asistente. Esta actualización pretende modificar radicalmente el mecanismo de interacción del usuario, actualizando el asistente virtual por un chatbot más avanzado en términos de experiencia y posibilidades de conversación.

La implementación del modelo personalizado de inteligencia artificial de Apple, construido sobre la base de Gemini, dotará a la nueva versión de Siri de capacidades mejoradas respecto a la comprensión del lenguaje y la generación de respuestas. Sin embargo, Gurman enfatizó que esta transición hacia el formato de chatbot no sustituye las funciones avanzadas y opciones de personalización por IA que Apple anunció previamente para Siri, sino que constituye un cambio en la manera de presentar y desplegar esas funcionalidades.

Según publicó Bloomberg, el anuncio oficial de este cambio estratégico está previsto para la próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), donde Apple detallará el alcance, las características y las ventajas de su nuevo Siri basado en IA. El lanzamiento público se espera para septiembre con la introducción de iOS 27 y sus equivalentes en los otros ecosistemas de la marca. El objetivo de esta iniciativa es situar a Apple a la par de otros desarrolladores de inteligencia artificial generativa y fortalecer la posición de Siri frente a otros asistentes virtuales del mercado.

El medio también reportó que la apuesta por una experiencia tipo chatbot se desprende de la percepción de Apple de que la competencia avanza rápidamente en materia de inteligencia artificial conversacional, por lo cual la actualización posee un carácter estratégico. Otras empresas rivales han experimentado una recepción positiva de asistentes impulsados por modelos generativos, situación que ha motivado a Apple a acelerar sus propios desarrollos en este ámbito y buscar alianzas tecnológicas con actores externos, como Google, para optimizar su oferta.

Las nuevas funcionalidades de Siri prevén una interacción más cercana y contextualizada con el usuario, permitiendo acceder a información y ejecutar tareas a través de un intercambio de mensajes en lenguaje natural. Según consignó Bloomberg, Apple ha dedicado esfuerzos significativos a adaptar e integrar la tecnología de Gemini en su plataforma respetando su propio ecosistema y principios de seguridad.

La integración de la inteligencia artificial personalizada a través de Gemini responde a las limitaciones encontradas por Apple durante la fase de pruebas internas con su propio prototipo de asistente basado en IA generativa, especialmente en lo referido a la escalabilidad y precisión del sistema. Por ello, la utilización de modelos de IA externos representa, según fuentes citadas por Bloomberg, una medida para asegurar que el nuevo Siri ofrezca una experiencia satisfactoria en la fecha prevista para su lanzamiento.

Durante la próxima WWDC se espera que Apple comparta detalles técnicos sobre la arquitectura del modelo de IA, su integración dentro de los sistemas operativos y aplicaciones, así como las cuestiones relacionadas con la privacidad y el manejo de los datos de usuario. El rediseño del asistente Siri mediante un chatbot convierte a Apple en la primera de las grandes empresas tecnológicas en adoptar la tecnología de Gemini en un producto de consumo masivo.

Este nuevo enfoque supone la desaparición progresiva de la interfaz clásica de Siri, que caracterizaba a los dispositivos Apple desde hace más de una década. La transición a una interacción basada en chatbot persigue facilitar la ejecución de tareas complejas, responder a consultas más sofisticadas y ampliar el alcance de uso del asistente más allá de los comandos básicos tradicionales. Bloomberg detalló que la capacidad de responder con información más relevante y personalizar la experiencia según el contexto del usuario son ventajas que Apple espera ofrecer con esta actualización.

Mark Gurman subrayó que la compañía mantendrá abiertas las opciones de activación de Siri actuales, tanto por voz como por medio físico, buscando minimizar el aprendizaje requerido por los usuarios habituales de la marca. Asimismo, las fuentes citadas reiteraron que la actualización inicial centrará los cambios en la funcionalidad e interacción de Siri, mientras que otras mejoras de personalización y rendimiento llegarán en fases posteriores.

El anuncio de esta transformación coincide con la tendencia del sector hacia la adopción de chatbots avanzados, lo que refuerza la decisión de Apple de adaptar su asistente virtual a las expectativas del mercado. Según los reportes de Bloomberg, la transición avanzada del clásico asistente a un sistema conversacional respaldado por modelos generativos como Gemini podría influir en próximos desarrollos tanto internos como de competidores tecnológicos.