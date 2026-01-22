Agencias

La NBA regresa a Telemundo más de 20 años después con emisiones de partidos los domingos

Miami (EE.UU.), 22 ene (EFE).- La cadena de televisión Telemundo volverá a emitir partidos de la NBA más de veinte años después con emisiones los domingos a partir del 1 de febrero, incluido el All-Star que se desarrollará en Los Ángeles del 13 al 15 de febrero.

El regreso de la NBA a la cadena de habla hispana arrancará con el choque entre Los Angeles Lakers y los New York Knicks en el Madison Square Garden el 1 de febrero, seguido del encuentro entre los Oklahoma City Thunder y los Denver Nuggets, informó Telemundo en un comunicado.

La siguiente fecha marcada en el calendario, tras un parón por la Super Bowl LX, será el fin de semana de las estrellas que acogerá el Intuit Dome, hogar de Los Angeles Clippers, entre el 13 y el 15 de febrero.

El All-Star incluye los partidos entre jugadores de primer y segundo año y de la G-League, los concursos de mates, triples y habilidades y el partido de las estrellas, que este año estrena formato.

En la eterna búsqueda de la competitividad en este encuentro, en el que habitualmente los jugadores juegan al ralentí y sin grandes esfuerzos defensivos, la NBA decidió organizar este año un torneo entre tres equipos de ocho jugadores, dos de ellos completamente integrados por estadounidenses y el otro por extranjeros.

Posteriormente la cobertura continuará desde el 22 de febrero hasta el 5 de abril con emisiones los domingos.

El equipo de comentaristas estará conformado por el narrador Álvaro Martín, los analistas Greivis Vásquez, exjugador venezolano de la NBA, y Diego Balado, el reportero a nivel de pista Diego Arrioja, y la presentadora ganadora del Emmy Adriana Monsalve.EFE

