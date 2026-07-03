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Muere una mujer en un ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod

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Una mujer residente en la ciudad rusa de Bélgorod, sita en la región homónima ubicada en el suroeste de Rusia y fronteriza con Ucrania, ha fallecido este viernes por cuenta de ataques aéreos ucranianos perpetrados contra esa misma zona.

"Bélgorod y el distrito de Bélgorod han sufrido un ataque con cohetes ucranianos. Como consecuencia, una civil ha fallecido a causa de un proyectil enemigo", ha informado el Centro de Operaciones de la región en un comunicado difundido en redes.

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Este ataque, que también ha dañado cinco vehículos, ha provocado "graves daños" a la infraestructura energética, así como generado interrupciones en el suministro del servicio eléctrico y de agua a los habitantes de la ciudad y otros municipios, según la propia entidad regional, que afirma estar "recabando información sobre otras consecuencias".

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