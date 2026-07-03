Muere una mujer en un ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod

Una mujer residente en la ciudad rusa de Bélgorod, sita en la región homónima ubicada en el suroeste de Rusia y fronteriza con Ucrania, ha fallecido este viernes por cuenta de ataques aéreos ucranianos perpetrados contra esa misma zona.

"Bélgorod y el distrito de Bélgorod han sufrido un ataque con cohetes ucranianos. Como consecuencia, una civil ha fallecido a causa de un proyectil enemigo", ha informado el Centro de Operaciones de la región en un comunicado difundido en redes.

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Este ataque, que también ha dañado cinco vehículos, ha provocado "graves daños" a la infraestructura energética, así como generado interrupciones en el suministro del servicio eléctrico y de agua a los habitantes de la ciudad y otros municipios, según la propia entidad regional, que afirma estar "recabando información sobre otras consecuencias".