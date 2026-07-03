Venezuela planea reconstrucción tras los terremotos que causaron al menos 2.595 muertes

Caracas, 2 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche de este jueves que los fallecidos por los terremotos ascendieron a al menos 2.595 mientras que los heridos a 12.400 e informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de créditos".

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Agradecimiento

La presidenta encargada también agradeció la solidaridad de 147 países, así como de artistas como Bad Bunny, quien se pronunció recientemente en un concierto en Londres durante su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOTos’ sobre la tragedia.

La líder chavista afirmó que su país ha recibido donaciones de empresas petroleras como las estadounidenses ConocoPhillips y ExxonMobil, la india Reliance y la española Repsol y reiteró su agradecimiento al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien afirmó este jueves que la relación con Venezuela "es excelente".

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En la localidad de Caraballeda, en la devastada región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), un grupo de rescatistas de El Salvador y Argentina lleva a cabo una operación para salvar a Fabio, un niño de nueve años de edad atrapado entre los escombros de una edificación derrumbada en ese estado costero.

La operación para salvar con vida a Fabio comenzó a las 23:00 hora local del miércoles (03:00 GMT del jueves) en las ruinas del edificio de doce pisos donde está atrapado, dijo a EFE Protección Civil, y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, según un efectivo del Ejército.

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El jueves en la mañana fue finalmente rescatado Hernán Gil, un vigilante de 43 años, gracias a un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar. El superviviente se encuentra en una clínica de Caracas recibiendo atención médica, así como en proceso de observación.

Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos hace ya seis meses, destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países y aseguró que un total de 6.462 personas han sido salvadas, al tiempo que cifró en 855 los edificios afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

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El número de españoles muertos por el doble terremoto se elevó a 27, mientras que son 137 los ciudadanos desaparecidos y 11 los que permanecen aún localizados bajo los escombros, según el Gobierno de España. Por su parte, el de Portugal informó de que ha ascendido a 79 el número de portugueses fallecidos y que hay 64 nacionales desaparecidos en el país caribeño.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doblete sísmico, dijo a EFE la portavoz de comunicaciones de la oficina regional de América Latina, Sendai Zena.

Por su parte, la directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, dijo a EFE que se busca asistir a medio millón de personas durante un período de tres meses. Esta organización está entregando canastas de alimentos en zonas afectadas para que las familias que tienen posibilidad de cocinar puedan abastecerse por un mes, mientras que en campamentos habilitados por la ONU asisten con almuerzos y cenas ya preparadas.

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La Cruz Roja española preparó este jueves en su centro logístico Madrid un envío de 21 toneladas de material humanitario con destino a Venezuela, mientras que Uruguay confirmó que el próximo sábado partirá un avión Hércules con 15 toneladas de productos y Ecuador informó de un nuevo cargamento de 11,48 toneladas.

Rumanía envió un avión con ayuda humanitaria, incluidos suministros médicos; y Hungría, un paquete de ayuda humanitaria con instrumentos y suministros médicos, así como dinero para apoyar la atención a las víctimas.

Caracas, 2 jul (EFE).- Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó el jueves que han fallecido al menos 2.595 personas y que 12.400 resultaron heridas.

La mandataria destacó la presencia de rescatistas de 33 países y aseguró que un total de 6.462 personas han sido salvadas.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se elevó a 13.

El último de ellos fue el venezolano Hernán Gil, de 43 años, que fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

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Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay más de 17.800 voluntarios.

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 862 réplicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este jueves una decena de sismos, dos de ellos de magnitud 3,2.

La directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, dijo a EFE que se busca asistir a medio millón de personas durante un período de tres meses.

Esta organización está entregando canastas de alimentos en zonas afectadas para que las familias que tienen posibilidad de cocinar puedan abastecerse por un mes, mientras que en campamentos habilitados por la ONU asisten con almuerzos y cenas ya preparadas.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doblete sísmico, dijo a EFE la portavoz de comunicaciones de la oficina regional de América Latina, Sendai Zena.

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Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Gobierno ha cifrado en más de 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó el martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda.