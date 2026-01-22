La junta de Guinea Bissau convoca elecciones presidenciales y legislativas para el 6 diciembre de 2026

El decreto emitido por el presidente de transición, Horta N'Tam, establece el 6 de diciembre de 2026 como la fecha para la realización de las elecciones presidenciales y legislativas en Guinea Bissau. Según publicó el medio, la decisión responde a una consulta con el Alto Mando Militar y el Consejo Nacional de Transición, organismos clave en la gestión del país desde el reciente golpe de Estado.

El comunicado oficial, detallado por la misma fuente, argumenta que actualmente existen las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones "libres, justas y transparentes", en concordancia con lo establecido en la Carta Política de Transición. Este instrumento normativo fue adoptado tras los hechos de finales de noviembre, cuando Horta N'Tam se autoproclamó presidente de transición después de tomar el poder.

De acuerdo con la información publicada, el contexto de la intervención militar se relaciona directamente con el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre, interrumpidas bruscamente por el golpe. Tanto el expresidente destituido, Umaro Sissoco Embaló, como el principal candidato de la oposición, Fernando Dias da Costa, reclamaron la victoria antes de conocerse oficialmente los resultados, cuya publicación fue anulada por la crisis política.

Tal como detalló la fuente, el decreto presidencial representa un paso formal hacia el restablecimiento de procesos electorales en Guinea Bissau tras el periodo de interrupción institucional generado por la intervención militar. Además, el presidente de transición señaló que la convocatoria electoral busca restaurar la legitimidad de los poderes públicos y responder a la presión tanto interna como internacional por el retorno al orden constitucional.

La designación de la fecha electoral, reportó el medio, se produjo después de extensas consultas en las que participaron altos mandos castrenses y los líderes que conforman el Consejo Nacional de Transición. Esta dinámica refleja la influencia central de las Fuerzas Armadas en la actual arquitectura política del país, un elemento recurrente en la historia reciente de Guinea Bissau.

Por su parte, la Carta Política de Transición, el documento legal que rige el actual periodo, estipula entre sus objetivos la organización de nuevos comicios presidenciales y legislativos como vía para reestablecer las instituciones democráticas. Según informan las autoridades, el cumplimiento de estos pasos resulta indispensable para revertir la excepcionalidad política instaurada desde la irrupción militar.

La situación política en Guinea Bissau ha estado marcada en las últimas décadas por una inestabilidad prolongada, con repetidos episodios de intervención militar y disputas por el poder. La convocatoria del proceso electoral para 2026 aparece en este contexto como un intento de estabilizar la escena política local, conforme a los compromisos asumidos por los líderes transitorios, según fuentes citadas en el informe.

La reciente determinación de suspender la publicación de los resultados de las elecciones de noviembre fue uno de los factores que precipitó el cambio de gobierno, reportó la misma fuente. La disputa entre Umaro Sissoco Embaló y Fernando Dias da Costa reflejó un clima de polarización que desembocó en un vacío de poder, aprovechado por N'Tam para asumir la jefatura del Estado bajo la figura de presidente de transición.

De acuerdo con la información publicada, la comunidad internacional ha seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Guinea Bissau, instando reiteradamente al retorno al orden democrático y a la celebración de elecciones abiertas. El anuncio de la fecha para los nuevos comicios coincide con las expectativas de distintos actores políticos y sociales, quienes aguardan concreciones sobre la restauración institucional y la convocatoria efectiva a la ciudadanía.

Las autoridades transitorias aseguran que los preparativos para las elecciones del 6 de diciembre de 2026 incluirán medidas destinadas a garantizar la transparencia del proceso, en línea con los estándares definidos en la Carta Política de Transición. Según consigna la fuente, estos compromisos buscan responder tanto al reclamo local de garantías como a las demandas expresadas por organismos regionales e internacionales respecto a la estabilidad institucional.

El contexto previo al anuncio estuvo signado por tensiones crecientes entre sectores militares y civiles, así como por la incertidumbre acerca del calendario electoral. Con la oficialización de la fecha, el ejecutivo de transición busca afianzar su posición y ofrecer un horizonte definido hacia la recomposición de la vida democrática, conforme informa el medio citado anteriormente.