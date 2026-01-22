La Comunidad no apoyará el acuerdo Mercosur si no se refuerzan los controles fronterizos y las garantías sanitarias

La petición del Gobierno regional acerca del establecimiento de una oficina dedicada al control de importaciones se suma a su exigencia de implementar cláusulas espejo que garanticen que los productos provenientes de terceros países cumplan con los mismos estándares sanitarios y de calidad que se imponen a los productores locales. Según informó Europa Press, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, hizo públicas estas demandas durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. En ese contexto, Ortuño reiteró que el respaldo del Gobierno de la Región de Murcia al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur dependerá de la introducción de controles fronterizos más estrictos y de mayores garantías en materia sanitaria.

La posición regional quedó clara cuando Marcos Ortuño advirtió que la Comunidad no apoyará el acuerdo Mercosur en ausencia de estas condiciones. Europa Press consignó que Ortuño enfatizó la necesidad de incrementar los puntos de control en las fronteras y de aplicar cláusulas espejo, argumentando que deben exigirse a los productos importados las mismas condiciones sanitarias y de calidad vigentes para los productores locales de la región.

En sus declaraciones, Ortuño precisó que la aprobación regional del tratado tampoco se considerará si no se asegura que las cláusulas de salvaguarda se activen automáticamente ante cualquier fluctuación en el precio o en el volumen de importaciones. Esta medida, detalló Europa Press, tiene como objetivo proteger la producción local ante posibles cambios abruptos en el mercado generados por la entrada de mercancías procedentes de los países sudamericanos integrantes del acuerdo.

La propuesta a la que hace referencia el portavoz regional tiene su origen en una iniciativa impulsada por los grupos parlamentarios de Podemos, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís y el BNG, acompañada posteriormente por Vox. Según recopiló Europa Press, Ortuño expresó dudas sobre el posible impacto positivo de dicha propuesta en los agricultores de la Región de Murcia. Señaló que existen antecedentes donde las políticas medioambientales han afectado negativamente al sector agrícola regional.

Durante su intervención, Ortuño también recordó que en la Asamblea Regional de Murcia, la pasada semana, Vox se unió al PSOE para rechazar una moción del Partido Popular cuyo objetivo era evitar la reducción del trasvase Tajo-Segura. Europa Press reportó que esta declaración ilustra la compleja dinámica política y demuestra la existencia de alianzas variables entre grupos en función de los intereses relacionados con el sector agrícola y los recursos hídricos en Murcia.

A lo largo de la comparecencia, Ortuño subrayó que el apoyo del Gobierno autonómico está condicionado por la puesta en marcha de mecanismos eficaces de control y protección a los productores locales. Europa Press detalló que el Ejecutivo regional insiste en la necesidad de garantizar que los productos que ingresen desde países terceros no disfruten de ventajas competitivas derivadas de normativas menos estrictas en materia sanitaria o de calidad.

En cuanto a las salvaguardas automáticas, el portavoz insistió en su aplicación inmediata cuando se detecten variaciones significativas en el volumen o en los precios de los productos importados, buscando así prevenir ciclos de inestabilidad en el mercado regional. Según publicó Europa Press, esta demanda persigue dotar de mayor certidumbre a los productores murcianos ante un futuro escenario de apertura comercial con países latinoamericanos.

La información proporcionada por Europa Press mostró además el interés del gobierno regional en que cualquier apertura del mercado europeo a productos de Sudamérica esté acompañada de sistemas de certificación rigurosos que permitan monitorear las condiciones de los productos importados. Estas medidas buscan limitar el riesgo de competencia desleal y proteger los estándares que rigen actualmente en la agricultura murciana y en el conjunto de la Unión Europea.

En el escenario político autonómico, el debate en torno al acuerdo Mercosur se encuentra estrechamente vinculado a preocupaciones históricas del sector agrícola de la Región de Murcia, las cuales incluyen la defensa del trasvase Tajo-Segura y la resistencia a posibles impactos negativos derivados de la competencia con terceros países. Tal como informó Europa Press, los grupos parlamentarios regionales mantienen posiciones diferenciadas sobre estos temas, reflejando la compleja interacción entre compromisos comerciales internacionales, regulaciones comunitarias y demandas de protección empresarial y laboral a nivel local.