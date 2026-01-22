Gaiarooms entra en Galicia con un hotel, un complejo de apartamentos y dos pensiones en el Camino de Santiago

El reciente crecimiento de Gaiarooms en Galicia incluye la incorporación de más de veinte profesionales locales a su plantilla, integrando personal de la región como parte de su estrategia de expansión. Según consignó el comunicado difundido y citado por diferentes medios, esta operación amplía la presencia de la compañía en el norte peninsular y se traduce en la entrada en funcionamiento inmediato de cuatro establecimientos en distintos municipios gallegos —un hotel de cuatro estrellas con spa, un complejo de apartamentos turísticos y dos pensiones situadas en el Camino de Santiago— orientados a responder a las necesidades del viajero moderno.

Según informó la empresa a través de un comunicado recogido por diversos medios, Gaiarooms comenzó su actividad operativa en Galicia con un hotel de 39 habitaciones y spa, así como un complejo de 22 apartamentos turísticos en la Playa de Foz (Lugo), y se suman dos pensiones, una de 26 habitaciones en Palas de Rei (Lugo) y otra de 33 habitaciones en Arzúa (A Coruña). Estas dos pensiones se localizan en zonas estratégicas del Camino de Santiago francés, una ruta que mantiene una alta demanda de alojamiento por parte de viajeros que priorizan la autonomía, la conectividad y la flexibilidad.

La compañía especializada en alojamiento digitalizado, como publicó la fuente original, articula su modelo de negocio en torno a la gestión remota y automatización, soportada por inteligencia artificial. Esta estructura posibilita la ausencia de personal físico en los establecimientos de manera continua, mientras mantiene niveles de eficiencia, control y experiencia para el cliente que la empresa describe como elevados. Según afirmó la propia compañía, han implementado un sistema propietario para facilitar el acceso, el check-in, la atención y las reservas, así como el mantenimiento, en todos sus activos gestionados.

Tal como reportó el medio, la decisión de expandirse en Galicia responde también al potencial percibido para la modernización y profesionalización de la oferta alojativa local, donde predomina el pequeño establecimiento independiente. Enrique Domínguez, fundador y consejero delegado de Gaiarooms, afirmó en el comunicado: “Galicia tiene un enorme potencial para la implantación de modelos de gestión hotelera más eficientes, sostenibles y adaptados al nuevo perfil de viajero”. Domínguez puntualizó además que el modelo digital aplicado permite profesionalizar la operación sin que los hoteles pierdan su carácter local, mejorando, según la empresa, la rentabilidad tangible de los activos.

De acuerdo con los detalles publicados, la presencia de Gaiarooms en Galicia refuerza una estrategia ya iniciada en otras regiones del norte de España, como Castilla y León, Asturias y País Vasco. A nivel nacional, la empresa supera actualmente las 1.500 habitaciones bajo gestión y plantea un objetivo de llegar a 4.000 habitaciones para el año 2028. Para conseguirlo, prevé una combinación de compras directas y acuerdos con distintos propietarios de alojamientos, en especial en ciudades denominadas ‘Tier 2’ —es decir, grandes urbes excluyendo Madrid y Barcelona—, así como en zonas de alta demanda alejadas de destinos saturados y donde sea posible implementar su modelo sin requerir grandes reformas estructurales.

El modelo operativo de Gaiarooms incluye la posibilidad de colaborar con dueños de hoteles independientes a través de contratos adaptables, que pueden incluir gestiones integrales, alquileres fijos o variables y acuerdos de gestión, en función de las necesidades de cada establecimiento. De acuerdo con lo afirmado por Enrique Domínguez, el enfoque está dirigido a que los propietarios de pequeños y medianos hoteles mejoren su rentabilidad a través de estrategias de gestión avanzadas y automatizadas.

Además, la compañía destacó en su comunicado que proporciona servicios centralizados de gestión de ingresos, marketing digital, atención al cliente multicanal y control de calidad. Esto permite, según su propuesta, que los hoteles independientes tengan acceso a herramientas tecnológicas y de gestión antes reservadas para grandes cadenas hoteleras. Gaiarooms manifestó que su modelo permite dinamizar el mercado hotelero en escenarios secundarios y modernizar segmentos relevantes del turismo, generando impacto tanto para inversores como para las comunidades donde operan.

Según detalló el mismo comunicado, la propuesta no se limita únicamente a la digitalización, sino que también se apoya en alianzas comerciales y de servicios locales para ofrecer a los visitantes una experiencia completa, integrando la tecnología con el entorno y los recursos de cada destino. La oferta de la empresa combina eficiencia en operaciones con el objetivo de conservar el carácter local de los establecimientos, buscando así adaptarse a las nuevas demandas del turista actual que prioriza autonomía y servicios personalizados.