Extremadura y el estado mexicano de Tlaxcala refuerzan sus lazos históricos, culturales y turísticos

Durante la reciente edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), Extremadura y el estado mexicano de Tlaxcala formalizaron una alianza a través de la firma de un memorando de entendimiento, que establece compromisos concretos en materia de investigación patrimonial, promoción artística, y dinamización turística entre ambas regiones. El acuerdo busca consolidar la posición de Extremadura y Tlaxcala como referentes en la cooperación internacional y la economía creativa, presentado por sus autoridades en el contexto del programa Extremestiza.

Según informó el medio, María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, y Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, lideraron la firma de este memorando. El documento nace del vínculo histórico que une a ambos territorios desde el siglo XVI, cuando se estableció una relación de mestizaje que ha influido de manera significativa en la identidad cultural mexicana e hispanoamericana, de acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo extremeño.

De acuerdo con lo publicado, la alianza introduce una agenda de trabajo orientada al desarrollo conjunto de proyectos relacionados con la investigación histórica, la protección y difusión del patrimonio, la promoción cultural y el fomento del turismo. Además, incluye la creación de nuevos circuitos comerciales pensados para favorecer el intercambio entre gestores culturales de Extremadura y Tlaxcala, permitiendo que ambos territorios puedan beneficiarse económicamente a partir de la colaboración en sectores vinculados a la economía cultural y creativa.

El medio detalló que el memorando se inscribe dentro de la estrategia Extremestiza, una iniciativa de la Junta de Extremadura enfocada en proyectar a la región a nivel internacional y revalorizar su papel histórico como punto de encuentro y mestizaje entre Europa y América. En este contexto, Tlaxcala se presenta como una contraparte con la que se busca fortalecer una narrativa común orientada a la cooperación y el intercambio cultural y turístico, ampliando las oportunidades para ambos territorios.

Según detalló la Junta de Extremadura, la relación entre Extremadura y Tlaxcala ha sido descrita como “profunda y diferenciada”, basada en una herencia cultural compartida que trasciende los acuerdos de colaboración institucional tradicionales. La estrategia derivada de este acuerdo tiene como uno de sus principales objetivos la consolidación de Extremadura como un actor con presencia activa en la construcción y difusión del patrimonio transatlántico, reforzando sus lazos con la comunidad hispanoamericana.

La firma concreta del acuerdo representa, según consignó el Ejecutivo extremeño, un avance para posicionar a Extremadura en el escenario cultural internacional y para promover el desarrollo de iniciativas que contribuirán tanto al conocimiento compartido de la historia como al crecimiento de la actividad turística y cultural entre ambas regiones. Además, la cooperación prevé la implementación de planes que permitan ampliar la proyección internacional de gestores, artistas e investigadores de ambos lados del Atlántico, integrando la economía creativa como eje de su relación.

El memorando, según reportó la nota oficial recogida en la feria, establece la intención de fortalecer los vínculos históricos y culturales a través de acciones conjuntas que incentiven la protección de la memoria común y la puesta en valor del legado patrimonial compartido. Ambos gobiernos apuntan, de este modo, a construir una dinámica renovada de colaboración, con beneficios que trascienden la promoción turística para involucrar activamente a los actores sociales, culturales y económicos de ambas regiones.