El PR+ apoya las movilizaciones del campo riojano que "se verá perjudicado por las importaciones de Mercosur"

Dirigentes del Partido Riojano respaldan a trabajadores agrícolas que denuncian riesgos económicos y sanitarios por la apertura a productos sudamericanos, piden mayores controles y alertan sobre el peligro de pérdida de competitividad y cierre de explotaciones locales

La inquietud por la entrada al mercado europeo de productos agrícolas y ganaderos procedentes de Sudamérica, que podrían llegar a precios más bajos y bajo controles menos estrictos, ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los productores rurales en La Rioja. Según informó el Partido Riojano (PR+), representantes y trabajadores del sector agrícola y ganadero regional alertan sobre las consecuencias negativas del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que amenaza la supervivencia de numerosas explotaciones locales y puede afectar no solo a la economía del campo riojano, sino también a la seguridad de los consumidores.

El medio PR+ detalló que los mecanismos y normativas de control en los países sudamericanos que conforman Mercosur ―Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay― no alcanzan el nivel de exigencia sanitario, ambiental y laboral que mantiene la Unión Europea. Según la organización política, esto genera preocupación tanto entre los productores como entre la ciudadanía, ya que los riesgos asociados a la trazabilidad, la seguridad alimentaria y el empleo de prácticas como la administración de hormonas a animales de consumo no están adecuadamente regulados en los países exportadores.

Las críticas se centran en el posible impacto económico: “Este tratado permitirá la venta a precios más bajos que los de aquí, lo que implica lastrar nuestra producción agraria y ganadera”, recalca el PR+ en un comunicado recogido por los medios. La presidenta del Partido Riojano, Rita Beltrán, sostiene que la adopción de los productos importados por parte de la distribución puede provocar la caída de los precios de los productos locales y, en consecuencia, reducir la rentabilidad rural hasta desencadenar el cierre de explotaciones.

Beltrán expresó el respaldo de su partido al sector, subrayando que entienden tanto el perjuicio económico como la posible repercusión negativa para los consumidores, quienes encontrarían en los comercios productos que no cumplen con los controles españoles ni riojanos. “No entiendo cómo las dos grandes formaciones políticas de nuestro país no han tenido en cuenta en Bruselas el daño que hacen a nuestros agricultores y ganaderos”, declaró, según reportó el PR+.

La presidenta regionalista ha señalado que ha mantenido encuentros recientes con representantes y trabajadores del sector agrícola y ganadero para comprender de primera mano la magnitud de la problemática. Beltrán reconoció que, aunque el acuerdo pueda tener beneficios para la industria europea, el daño para el sector primario en regiones como La Rioja resulta evidente. “Apoyamos que utilicen los mecanismos que nuestra Constitución ofrece para reclamar una equidad normativa y una evaluación rigurosa del impacto real de este acuerdo antes de su aprobación definitiva”, expuso Beltrán, según detalla el PR+.

El partido considera esencial exigir garantías sobre la protección de la competitividad de los productores riojanos y reclama una evaluación exhaustiva de los efectos económicos y sociales del tratado. Si, finalmente, Bruselas decide ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur con argumentos de interés para la industria, el PR+ plantea la necesidad de encontrar mecanismos de compensación financiera para los agricultores y ganaderos más perjudicados, para evitar la pérdida de rentabilidad y competitividad que podría derivar en el abandono del campo y el agravamiento del problema de despoblación.

Insisten en que el impacto sería especialmente notable en productos como la carne, los cítricos o los cereales, ya que “la entrada masiva” de estos alimentos desde los países sudamericanos podría presionar a la baja los precios en origen y generar pérdidas directas para los productores riojanos y españoles en general, según expuso el PR+. El partido recalca también que la desigualdad de condiciones en aspectos ambientales y sociales, así como la falta de garantías en los controles de calidad, constituye lo que califican de “competencia desleal”.

La preocupación se suma a las movilizaciones actuales del sector agrario en La Rioja, dadas las posibles repercusiones del acuerdo a nivel sanitario. El PR+ recuerda que en varios países de Mercosur se permite la administración de hormonas a los animales destinados al consumo de carne, una práctica prohibida en España por sus potenciales efectos para la salud humana. Además, la ausencia de un sistema de trazabilidad tan exhaustivo como el español incrementa la incertidumbre tanto para consumidores como para productores.

El partido riojano insiste en la importancia de establecer controles reforzados sobre los productos importados, revisando la efectividad de los actuales mecanismos comunitarios y reclamando a las autoridades europeas una postura que garantice una competencia justa y respete la normativa nacional. Además, el PR+ invita a las grandes formaciones políticas con presencia en Bruselas a considerar, desde su perspectiva, los efectos perjudiciales que el tratado podría generar para los productores agrarios y ganaderos de La Rioja.

El PR+ sostiene que la defensa del sector primario regional debe fundamentarse en garantizar una normativa equitativa y adaptada a la realidad de los productores locales. El partido concluye que las movilizaciones y reivindicaciones cuentan con su apoyo, considerando legítima la exigencia de un marco regulatorio que iguale las condiciones entre productores europeos y sudamericanos, así como la evaluación previa, detallada y transparente de los posibles impactos del acuerdo entre la UE y Mercosur.

