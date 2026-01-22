Agencias

El Parlamento venezolano aprueba en primera lectura la ley para la explotación petrolera al sector privado

Guardar

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves en primera lectura una reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, en medio del acercamiento político con Estados Unidos tras el ataque estadounidense a Caracas que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Queda aprobado por mayoría calificada evidente el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos en primera discusión", ha anunciado el Parlamento a través de un breve mensaje en redes sociales.

El diputado Orlando Camacho, que ha presentado el proyecto de ley, ha manifestado que este "nace como una necesidad imperativa de la legislación venezolana adoptada a los nuevos tiempos, lo que permite el desarrollo conjunto entre sectores públicos y privados, y hace posible el incremento volumétrico petrolero".

A su vez, ha destacado que Venezuela, "al ser una de las mayores reservas de hidrocarburos, es necesaria su revolución por el escenario energético que ha venido evolucionando hacia un entorno donde los capitales fluyen a los recursos probados y marcos regulatorios predecibles y adaptables".

También ha enfatizado que actualmente la industria de los hidrocarburos se enfrenta a una transición energética acelerada con una volatilidad que exige la inserción dentro del mercado global competitivo mediante la opción de mejores prácticas internacionales, según recoge la cadena de televisión VTV.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicado que las reformas y la aprobación de nuevas leyes impulsadas desde el Gobierno responden a la necesidad de ajustar el marco jurídico a las exigencias que demanda el país latinoamericano.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, su 'número dos', Delcy Rodríguez, ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina, quien ha acordado con la Administración de Donald Trump un acuerdo para la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un muro de contenció cae sobre la vía en la R3 de Rodalies y choca con un tren en Gelida (Barcelona)

Servicios de emergencia han desplegado un amplio operativo en Gelida tras el impacto de una estructura contra un tren de Rodalies, según Protecció Civil, con más de veinte llamadas al 112 y activación del plan Ferrocat en la zona

Un muro de contenció cae

EE.UU. aclara que la aportación millonaria para la Junta de la Paz de Trump es voluntaria

Infobae

México arresta a dos estadounidenses requeridos por Washington por cargos de narcotráfico

Infobae

EEUU incauta un nuevo petrolero supuestamente vinculado a Venezuela en aguas del Caribe

Militares de Estados Unidos detuvieron el barco Sagitta en el mar Caribe por presunta infracción de normas internacionales, acción respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional y SOUTHCOM, en el marco de su estrategia contra operaciones ilegales de crudo venezolano

EEUU incauta un nuevo petrolero

Francia insiste en la integración de las FDS en el Estado sirio y subraya que "no puede lograrse por la fuerza"

Francia insiste en la integración