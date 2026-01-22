El Ibex 35 sube un 1,3% y mira ya a recuperar los 17.700 tras desescalada del conflicto por Groenlandia

Entre las compañías cotizadas en la bolsa española, ArcelorMittal lideró las subidas con un alza del 6,34%, seguida por Puig que escaló un 4,61%, así como Acerinox, Grifols, Banco Santander y Solaria que también registraron avances notables. Esta jornada positiva estuvo marcada por la mejora en el entorno geopolítico internacional tras el giro diplomático protagonizado por Washington sobre Groenlandia, hecho que impulsó a los mercados europeos, incluido el Ibex 35. Según informó el medio, el principal índice bursátil español terminó la sesión en 17.663,4 puntos, lo que representa una subida del 1,28%, mientras se aproxima al umbral de los 17.700 puntos.

Tal como publicó la fuente, la tensión en torno a Groenlandia, desatada por los reiterados señalamientos y la amenaza de Estados Unidos con la imposición de aranceles y la posibilidad de una intervención militar para controlar la isla ártica, retrocedió de manera significativa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su preferencia por el diálogo para ejercer influencia en la región, descartando así una invasión. Este cambio en la postura de Washington repercutió en los mercados, que respondieron con subidas generalizadas tanto en Europa como en España.

En el contexto internacional, el medio reportó que el Banco Popular de China continuará implementando en 2026 una política monetaria orientada a la expansión moderada, basada en la reducción de los tipos de interés y en ajustes sobre el coeficiente de reservas obligatorias, lo que permitirá mantener una adecuada liquidez en el sistema financiero, según manifestó el banquero central Pan Gongsheng.

Respecto a la economía estadounidense, la misma fuente detalló la publicación de la segunda estimación del producto interior bruto correspondiente al tercer trimestre, que reflejó un crecimiento del 1,1% respecto al trimestre anterior, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Este dato se suma a otros indicadores globales que alimentan expectativas sobre el ritmo de la economía mundial y el comportamiento de los principales mercados.

En el terreno corporativo español, comenzó la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025. Bankinter inauguró la presentación de cuentas al informar un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto del ejercicio, lo que representa un aumento del 14,4% en comparación con el año precedente, según consignó el medio. A pesar de esta mejora en sus ganancias, Bankinter experimentó una de las mayores caídas de la jornada bursátil, con una bajada del 1,48%. Repsol registró una pérdida superior, del 2,85%, mientras Redeia e Inditex cedieron un 0,41% y un 0,32%, respectivamente.

El medio explicó que el resto de los principales mercados europeos también mostraron avances: la bolsa de Londres subió un 0,12%, la de París un 0,99%, Fráncfort un 1,20% y Milán un 1,36%. Estos ascensos se sumaron a un sentimiento general de recuperación bursátil tras el alivio geopolítico.

En lo que respecta al mercado energético, el barril de Brent finalizó la sesión europea con un descenso del 1,89%, situándose en 64,03 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó un 1,93% hasta los 59,44 dólares por barril, según detalló la fuente. Los movimientos en los precios del petróleo reflejan la percepción de menor tensión en el tablero internacional y las expectativas sobre la evolución de la demanda.

En el área de la renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años se establió en el 3,271%, lo que representa una ligera reducción respecto al 3,277% del cierre del día anterior. Esto provocó que la prima de riesgo española descendiera en 1,2 puntos, hasta los 38,3 puntos básicos, reportó el medio.

En el mercado de divisas, el euro se fortaleció un 0,47% frente al dólar al cierre de la sesión europea, ubicándose en un tipo de cambio de 1,1739 dólares por cada euro. La subida del euro se produjo en un entorno de mayores expectativas sobre la estabilidad y recuperación económica en la región, reforzadas por la dinámica positiva de las principales plazas bursátiles del continente.