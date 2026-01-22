Detenido en el puerto de Palma cuando intentaba introducir 44 kilos de cocaína en un doble fondo

Al finalizar el operativo, las autoridades incautaron 5.200 euros en efectivo junto con la droga encontrada, según informó la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares a través de un comunicado. En el marco de la operación denominada ‘Tebal’, agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera detuvieron a un hombre de 74 años en el puerto de Palma, tras desembarcar de un ferry procedente de Barcelona. La intervención tuvo lugar durante la revisión aleatoria de vehículos que bajaban de la embarcación en el muelle comercial.

De acuerdo con la Comandancia de la Guardia Civil, los agentes estaban desplegados para realizar inspecciones de control en los coches que descendían del buque de línea regular Barcelona-Palma. Durante esta revisión, se contó con el apoyo de un perro entrenado para la localización de sustancias ilegales. El animal demostró un interés particular en una zona específica de uno de los automóviles, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más minuciosa.

Tras un registro manual, localizaron un doble fondo en el vehículo del individuo de 74 años. En este compartimiento oculto hallaron 38 fardos con etiquetas y logotipos distintos. Los fardos contenían un total de 44 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado se estima en cerca de 1,18 millones de euros, detalló la Guardia Civil.

El hombre quedó arrestado como supuesto responsable de un delito de tráfico de drogas, detalló la misma fuente oficial. Junto a la droga, los agentes requisaron 5.200 euros en efectivo que se encontraban en el interior del vehículo. Según el comunicado de la Guardia Civil, el detenido permanece bajo custodia y está previsto su pase a disposición judicial durante la jornada del jueves.

El dispositivo en el puerto de Palma forma parte de los controles rutinarios que buscan interceptar actividades ilícitas en el tráfico marítimo entre la península y las Islas Baleares. Según publicó la Guardia Civil, el uso de perros especializados constituye una herramienta relevante en los procedimientos para detectar drogas, un aspecto que resultó determinante en la identificación del doble fondo utilizado para ocultar la cocaína.

En la operación ‘Tebal’ participaron tanto agentes de la Guardia Civil como de Vigilancia Aduanera, en línea con las acciones conjuntas para combatir el tráfico de sustancias ilícitas en zonas portuarias de alto tránsito. De acuerdo con el comunicado de la Guardia Civil, tanto la droga coma el dinero incautado pasarán a la custodia judicial junto con el detenido, a la espera del avance de las diligencias legales.

El arresto y la intervención del material ilícito constituyen parte de una serie de medidas implementadas durante los controles esporádicos realizados en los muelles comerciales. A través de estos operativos, las fuerzas de seguridad buscan frenar la entrada de drogas y otros productos ilegales en el archipiélago balear, según consignó el organismo en su declaración oficial.

Al finalizar la operación en el puerto de Palma, la Guardia Civil reiteró la importancia de los controles y la colaboración entre unidades especializadas para la detección de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales, como parte de su estrategia global para evitar que las Islas Baleares sirvan de punto de acceso para la droga procedente de la península.