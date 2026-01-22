Agencias

Colo Colo vence a Peñarol en una tanda de penaltis repleta de fallos

Guardar

Montevideo, 21 ene (EFE).- Colo Colo venció este miércoles en un encuentro amistoso a Peñarol por 4-3 tras una increíble tanda de penaltis en la que entre los dos equipos lanzaron 18 remates y fallaron 11.

Enmarcado en la Serie Río de la Plata, el juego disputado en el estadio Centenario de Montevideo finalizó empatado a uno, gracias a los tantos de Víctor Felipe Méndez para los chilenos a los 42 minutos y de Facundo Batista para los uruguayos a los 93.

La igualdad final llevó el juego a los penaltis, donde el portero Washington Aguerre fue figura, pero no pudo evitar la derrota del once dirigido por Diego Aguirre.

Por el lado de Colo Colo, solo Tomás Alarcón, Claudio Aquino, Jeyson Rojas y Diego Ulloa anotaron.

Los disparos de Esteban Pavez, Francisco Marchant, Joaquín Sosa y Cristian Zavala fueron detenidos por el guardameta del Aurinegro, mientras que Yastin Cuevas lo tiró afuera.

En Peñarol, Eric Remedi, Andrés Madruga y Kevin Rodríguez fueron los únicos que quebraron la resistencia del portero Gabriel Maureira.

Los disparos de Leonardo Fernández y de Facundo Batista se estrellaron contra el poste, el de Stiven Mülhetaler fue detenido por el guardameta rival y los de Jesús Trindade, Matías González, Kevin Rodríguez y Lucas Ferreira se fueron por encima del poste horizontal.

De esta forma, Colo Colo cerró de buena manera una Serie Río de la Plata en la que venció en los penaltis a Olimpia y luego cayó ante Alianza Lima por 3-2.

El próximo 31 de enero, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz se estrenará en el Campeonato de Chile.

Mientras tanto, el equipo uruguayo volverá a jugar este viernes, cuando se mida con Boston River por las semifinales de la Copa de la Liga AUF, un certamen amistoso que comenzaron disputando los 16 equipos que jugarán el Campeonato Uruguayo 2026.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

50 años de la boda entre Julio Iglesias e Isabel Preysler

50 años de la boda

Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos y champanes de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz

Durante una rueda de prensa, el mandatario norteamericano advirtió que impondrá un gravamen extraordinario a productos franceses si París se rehúsa a colaborar en la organización internacional propuesta por Washington para supervisar el proceso de paz en territorio palestino

Trump amenaza con aranceles del

El oro supera por primera vez los 4.700 dólares

La cotización del metal precioso alcanza un máximo histórico tras el aumento de las compras de bancos centrales, la inestabilidad política global y la renovada disputa entre Washington y Bruselas, factores que impulsan la escalada de los valores refugio en los mercados internacionales

El oro supera por primera

Milo J despliega un talento que trasciende géneros en el Roig Arena

Ante un público entregado, el cantante argentino ha conquistado el recinto valenciano con un extenso repertorio de sonidos y emociones, logrando una conexión única gracias a su autenticidad y un espectáculo que desafía etiquetas musicales convencionales

Milo J despliega un talento

3-0. Santa Fe somete al Junior y gana el primer título del año en Colombia

Infobae