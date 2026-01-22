El embajador chino en Filipinas, Jing Quan, ha remarcado que tanto China como Filipinas cuentan con la capacidad y la sabiduría necesarias para gestionar sus divergencias y explorar soluciones en torno a la larga disputa sobre el mar de China Meridional. Según detalló la Embajada de China a través de un comunicado, ambas naciones han logrado un entendimiento preliminar para establecer una hoja de ruta enfocada en el diálogo, con el objetivo de reducir la tensión existente en la zona. De acuerdo con la información difundida por la propia misión diplomática y recogida por otros medios internacionales, el funcionario chino subrayó que este asunto representa solo una parte de las relaciones bilaterales y que los gobiernos de Pekín y Manila siguen apostando por un proceso negociador.

El medio reportó que las autoridades chinas comunicaron este jueves que se encuentran coordinando con el Gobierno filipino la creación de una hoja de ruta para iniciar nuevas conversaciones sobre las aguas en disputa. Entre los aspectos más destacados, Jing precisó que "las partes han alcanzado un consenso preliminar para trazar una hoja de ruta para el diálogo" y remarcó el compromiso de China con las negociaciones abiertas en el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), orientadas a conseguir un código de conducta aplicable al mar de China Meridional.

Según recoge la Embajada de China, la próxima ronda de intercambio entre Manila y Pekín está programada para el primer cuatrimestre del año. El embajador Jing describió que estos encuentros se han tornado más frecuentes e intensos debido al interés de ambas partes en alcanzar un acuerdo antes de cerrar el año. A juicio del diplomático, concretar un entendimiento aportaría beneficios significativos para la estabilidad regional y las relaciones entre los dos países, afectadas en los últimos tiempos por numerosos episodios de tensiones e incidentes en aguas reclamadas por ambas partes.

Tal como consignó la fuente oficial, Jing Quan también abordó el papel de Estados Unidos en la dinámica regional, asegurando que Filipinas no debe verse forzada a tomar partido y que puede mantener relaciones constructivas tanto con China como con el gobierno estadounidense. Este subrayado coincide con la percepción de que la competencia estratégica y las alianzas en la zona han elevado la complejidad del escenario diplomático en torno al mar de China Meridional.

El mar de China Meridional comprende rutas marítimas consideradas críticas para el comercio global. Esta región es objeto de diversas reclamaciones superpuestas entre varios países del Sudeste Asiático, incluidos China y Filipinas, lo que ha sido una fuente persistente de conflictos y choques diplomáticos a lo largo de décadas. El medio recuerda que el área alberga fondos marinos con potenciales reservas de petróleo y gas, lo que añade un componente económico relevante a la disputa territorial.

A lo largo de los últimos años, según detalló la fuente, China ha realizado diversas acciones contra embarcaciones filipinas, a las que atribuye incursiones dentro de áreas que considera parte de su soberanía. Estas fricciones han complicado la relación bilateral, aunque, con el actual consenso para mantener el canal de negociación abierto, tanto Pekín como Manila intentan evitar una escalada mayor en un momento de creciente interés internacional por los desarrollos en el mar de China Meridional.

El proceso para un futuro código de conducta en el marco de la ASEAN forma parte de los esfuerzos multilaterales para establecer normas sobre la navegación y las actividades económicas en la zona disputada. Según publicó la Embajada de China y recogió la prensa internacional, los gobiernos de la región expresan la expectativa de que las negociaciones puedan traducirse en mecanismos efectivos de prevención de incidentes y gestión de desacuerdos, a la vez que buscan preservar la estabilidad necesaria para el desarrollo y el flujo comercial regional.

El informe oficial compartido por China reafirma que, pese a las diferencias sustanciales sobre la delimitación marítima y cuestiones de soberanía, permanece abierta la posibilidad de acuerdos prácticos para el manejo de las disputas, incluso a través de foros multilaterales. Los avances logrados en las recientes rondas de conversaciones se inscriben en el marco más amplio de las relaciones bilaterales, que abarcan distintos sectores políticos, económicos y de seguridad, contexto que, según la Embajada de China, facilita el entendimiento para gestionar los desacuerdos marítimos.