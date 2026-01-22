Cancún posiciona al destino mexicano como la puerta de entrada para los europeos al Mundial 2026

La presentación de un video en la Feria Internacional de Turismo en Madrid fue grabada frente al estadio Santiago Bernabéu y en otros lugares emblemáticos de la ciudad, mostrando un flashmob en el que participaron guerreros mayas, lo que logró un notable impacto entre los presentes. En este video se observa una transición entre el antiguo juego de pelota maya y un partido de fútbol protagonizado por jóvenes mexicanos, en una puesta en escena calificada de innovadora por sus organizadores. A través de esta acción, Cancún buscó reforzar su papel estratégico para los visitantes europeos que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según informó el medio de comunicación, Cancún aspira a posicionarse como el principal vínculo cultural y logístico entre Europa y la máxima cita futbolística que se celebrará en Norteamérica el próximo verano.

La acción central, reportó la fuente, no solo tuvo presencia en el recinto ferial sino que también generó amplia expectación durante su filmación en las calles madrileñas. El montaje conectó dos disciplinas deportivas separadas por milenios pero con valores compartidos, subrayando la herencia maya y su vinculación con el fútbol contemporáneo. La obra visual destacó la antigüedad del juego de pelota, reconocido por más de 3.000 años como el deporte de equipo más antiguo documentado en la historia, y lo integró en una narrativa que enlazó a la cultura mesoamericana con la pasión global por el fútbol.

Cancún aprovechó el foro de Fitur para difundir los beneficios de su oferta turística de cara al Mundial 2026, detalló el medio. Una de sus principales ventajas es la disponibilidad de vuelos directos desde las ciudades más importantes de Europa y de Estados Unidos, lo que facilita la llegada de los aficionados de ambos continentes. A esto se añade la cercanía de Cancún con algunas de las sedes donde se disputarán partidos del torneo, lo que, según la información difundida en la feria, convierte a este destino en un punto de ingreso y movilidad ideal para quienes planeen viajar entre Europa y Norteamérica durante el evento futbolístico.

El medio también señaló que la estrategia promocional de Cancún incluye la invitación a combinar la emoción del campeonato mundial con actividades culturales y turísticas. Entre las propuestas resaltan las visitas a sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Cobá, donde aún permanecen más de mil quinientas canchas históricas del juego de pelota maya construidas en Mesoamérica. Las autoridades turísticas sugirieron que este elemento representa una oportunidad única para los aficionados extranjeros, quienes podrán acceder a la riqueza arqueológica y al legado intangible de la región mientras disfrutan del espectáculo deportivo.

Las playas de arena blanca y aguas turquesas completan la oferta presentada en Fitur, junto a una gastronomía que integra la tradición culinaria maya con tendencias de la alta cocina internacional. Cancún también exhibió su calendario de actividades recreativas y culturales, disponible tanto antes como después de los partidos del Mundial, lo que según el medio, busca convertir la estancia de los visitantes en una experiencia integral que conjuga deporte, historia y ocio.

Durante la presentación, Mara Lezama, gobernadora constitucional de Quintana Roo, declaró: “La conexión entre el juego de pelota maya y el fútbol moderno va más allá de lo deportivo: ambos representan la pasión, el trabajo en equipo y la celebración colectiva.” El medio consignó que la funcionaria resaltó la importancia de transmitir estos valores en el contexto del Mundial, utilizando la proyección internacional del fútbol para poner en relieve la herencia cultural de la región.

La combinación de logística, conectividad aérea, patrimonio arqueológico y atractivos naturales fue el eje argumental de Cancún ante los profesionales y visitantes reunidos en Madrid, reportó el medio. La presentación recurrió tanto a elementos audiovisuales como a la participación de embajadores culturales, con el fin de distinguir a Cancún entre las posibles rutas de acceso al Mundial de la FIFA desde Europa y de atraer a nuevos segmentos de viajeros interesados en el intercambio cultural que rodea una cita de esta magnitud.