Al menos catorce heridos tras un bombardeo ruso de más de 10 horas sobre la ciudad ucraniana de Krivói Rog

Al menos catorce personas han resultado heridas este jueves como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas que se ha prolongado durante más de diez horas sobre la ciudad de Krivói Rog, de la que es oriundo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, situada en la región meridional de Dnipropetrovsk.

Se trata del ataque "más largo desde el comienzo de la guerra", ha destacado el alcalde de la ciudad, Oleksander Vilkul, quien ha acusado a las fuerzas rusas de haber atacado "deliberadamente" infraestructura civil.

"Los ataques contra edificios residenciales, escuelas e instalaciones de infraestructura crítica carecen de relevancia militar. Se trata de terrorismo deliberado contra la población civil", ha expuesto Vilkul en sus redes sociales.

A pesar de todo, el alcalde de la ciudad ha destacado que nadie ha muerto bajo los bombardeos, aunque de entre los catorce heridos, seis han tenido que ser hospitalizados. Entre las víctimas hay cinco menores de edad.

Vilkul ha informado de que los equipos de rescate y emergencias trabajan sobre el terreno para minimizar las consecuencias de unos ataques que han estado cayendo durante la pasada noche y parte de la jornada y para los que se han utilizado de manera combinada misiles y drones.

Los ataques han dejado sin electricidad a unas 10.000 personas, ha contado el alcalde, quien ha advertido de que las operaciones para restablecer el servicio son "muy complejas".