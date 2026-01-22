Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 22 de enero

El conjunto de gráficos e informes previsto para el jueves 22 de enero incluirá información sobre la incidencia de enfermedades respiratorias en España, con énfasis en datos actualizados sobre gripe, según anunció EpData en su agenda de contenidos. El medio detalló que los suscriptores tendrán acceso a infografías y conjuntos de datos referidos a tendencias políticas, resultados de entidades financieras, variaciones en el precio de los carburantes, estadísticas macroeconómicas de Estados Unidos y la evolución reciente de patologías estacionales.

De acuerdo con la información publicada por EpData, el informe político previsto se enfocará en la Comunidad Autónoma de Aragón. A partir de las 12:30 horas estará disponible un documento preelectoral sobre las elecciones autonómicas de 2026, elaborado a partir de encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este análisis presentará datos referidos a preferencias de los votantes, evolución de la intención de voto y percepción ciudadana acerca de los principales partidos políticos que compiten en Aragón.

EpData informó, además, que los interesados en economía podrán consultar el desglose detallado de los resultados financieros de Bankinter. Mediante un enlace específico, los usuarios accederán a gráficos sobre beneficios, ingresos y número de empleados de la entidad bancaria correspondientes al último periodo reportado. Estos registros buscan ofrecer una visión completa del desempeño de la entidad bancaria en el contexto actual del sector financiero español.

El seguimiento de los precios de carburantes representa otro de los temas principales, según indicó EpData. Los registros incluirán la evolución reciente del coste de la gasolina y el diésel en España. Los datos se presentarán a través de conjuntos de gráficos que ilustran tanto las fluctuaciones semanales como las variaciones interanuales en distintos territorios. Esta información permitirá identificar patrones de comportamiento en los precios y las posibles repercusiones sobre los consumidores y la economía nacional.

En cuanto a la información macroeconómica internacional, EpData reportó que a las 14:30 horas se difundirán gráficos relacionados con el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos. Estas visualizaciones estarán orientadas a facilitar el seguimiento y la interpretación de las tendencias económicas de la principal economía mundial, abarcando cifras trimestrales, variaciones respecto a periodos anteriores y otros indicadores relevantes recogidos por organismos oficiales estadounidenses.

El área de salud recibirá atención especial con temas vinculados a la incidencia de infecciones respiratorias en España. Los conjuntos de datos proporcionados incluirán registros sobre casos de gripe y otros virus respiratorios en distintas regiones, facilitando una radiografía de la situación sanitaria actual. Mediante enlaces habilitados por EpData, los usuarios podrán acceder a estadísticas de casos notificados, comparativas históricas y tasas de incidencia sobre la población.

Para garantizar la precisión y el acceso continuo a datos actualizados, EpData ofreció un canal de contacto para dudas o información adicional, dirigiendo a los lectores a su dirección de correo electrónico de atención. Todas estas iniciativas buscan proporcionar información sustentada en datos y gráficos a sus abonados, cubriendo aspectos clave de la actualidad política, económica y sanitaria, según resaltó el propio servicio en la agenda de su programación informativa.