Una gran tormenta invernal amenaza EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

En Canadá, el vórtice polar provocará que las temperaturas en provincias como Saskatchewan y Manitoba alcancen los -40 °F (-40 °C) este viernes, mientras que en Ontario podrían descender hasta -22 °F (-30 °C), con posibilidades de romper el récord provincial para esta época del año. La provincia de Quebec también experimentará registros cercanos a los mínimos históricos, situándose por debajo de -22 °F (-30 °C), de acuerdo con la información publicada por EFE. Este fenómeno atmosférico afectará a una amplia franja del territorio canadiense, coincidiendo con el avance de una potente tormenta invernal que amenaza tanto a Canadá como a Estados Unidos.

Según detalló EFE, más de treinta estados estadounidenses se encuentran en alerta ante el desplazamiento del sistema climático más intenso del invierno, que se convertirá en la tormenta invernal de mayor magnitud registrada hasta el momento en la temporada. El Centro de Predicción Meteorológica de EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el fenómeno dejará fuertes nevadas, capas significativas de aguanieve y episodios de lluvia helada desde las Montañas Rocosas del sur, las llanuras y el centro-sur del país, para trasladarse posteriormente a la costa este entre el viernes y el domingo.

La tormenta entrará con fuerza por el centro de Estados Unidos comenzando por el estado de Colorado. Desde allí trazará una ruta hacia el sur y el este, cubriendo Texas, Kansas, Tennessee y Misuri. Su avance depositará una extensa franja de nieve antes de alcanzar ciudades de la costa este como Washington, Boston y Nueva York, donde se prevén condiciones meteorológicas especialmente adversas durante el fin de semana según consignó EFE. Las autoridades meteorológicas estadounidenses también destacaron que no solo se esperan temperaturas bajas, sino que la sensación térmica podría descender por debajo de los -40 °F (-40 °C) en algunas regiones, principalmente por el impacto de fuertes vientos.

Se prevé que en la capital estadounidense, Washington D. C., se acumulen entre 15 y 30 centímetros (6 a 12 pulgadas) de nieve durante la noche del sábado al domingo. Nueva York afrontará más de 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve entre el domingo y el lunes, aunque ese valor podría aumentar si se produce una mezcla con lluvia helada o el trayecto de la tormenta varía, afirmó EFE. El pronóstico indica que las temperaturas mínimas para el sábado en Nueva York se ubicarán en torno a los -13,9 °C (7 °F), sin superar los -2,2 °C (28 °F) al menos hasta final de mes. Washington también puede registrar valores por debajo de los -10 °C (14 °F).

EFE reportó que las condiciones climatológicas extremas podrían prolongarse hasta finales de enero o principios de febrero, siendo el valle de Ohio y partes de la costa este las zonas más afectadas por temperaturas considerablemente inferiores al promedio estacional. Junto con la nieve y el hielo, los vientos intensos forman parte del escenario previsto para los próximos días, incrementando el riesgo de acumulaciones históricas y afectaciones relevantes en la infraestructura y la movilidad regional.

En Canadá, Toronto enfrenta la llegada del sistema con alertas por acumulados de aproximadamente 10 centímetros (4 pulgadas) de nieve el miércoles y vientos cuyas ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico recogido por EFE. Las autoridades advierten sobre dificultades considerables para la circulación vehicular, debido a la combinación de precipitaciones y temperaturas que, considerando el efecto del viento, se situarían en -19,4 °C (-3 °F), incluso en la ciudad más poblada del país.

El panorama general contempla una extensión del riesgo a millones de personas en ambas naciones, con un incremento en la probabilidad de cortes de energía y problemas de tráfico y transporte terrestre, a raíz de las inclemencias meteorológicas. Organismos oficiales de Estados Unidos y Canadá han instado a la población a mantenerse informada mediante los boletines actualizados y a seguir las recomendaciones de las autoridades, mientras persiste la vigilancia por la posible ocurrencia de acumulados de nieve que podrían superar registros pasados y condiciones viales severamente complicadas. Según remarcó EFE, tanto Estados Unidos como Canadá enfrentan uno de los episodios invernales más severos de los últimos años, con efectos previstos durante los próximos días que podrían tener implicancias notorias en la vida cotidiana de millones de habitantes.