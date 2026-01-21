Trump retoma su trayecto a Davos tras regresar a EEUU por un fallo en el avión presidencial

El mandatario estadounidense tenía previsto mantener encuentros con varias figuras internacionales, entre ellas el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, cuando se detectó un contratiempo relacionado con el avión presidencial. Según informó el medio original, horas antes Donald Trump había asegurado a través de su espacio en Truth Social que la delegación estadounidense tendría una presencia activa y visible durante las jornadas del evento, pese a las complicaciones surgidas durante su traslado.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la Casa Blanca confirmó mediante su portavoz Kaitlan Collins que el jefe de Estado reanudó su viaje a Suiza poco después de que el Air Force One regresara a territorio estadounidense por precaución. La tripulación del avión identificó un problema eléctrico catalogado como menor, situación que motivó la decisión de retornar a la Base Conjunta Andrews, ubicada en las afueras de Washington. Collins manifestó en redes sociales que "el presidente Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos", precisando que el abordaje se realizó pasada la medianoche, hora local.

El desarrollo de los acontecimientos obligó a un ajuste logístico para garantizar la presencia del presidente en uno de los eventos económicos y políticos de mayor relevancia internacional, donde se dan cita líderes, empresarios y responsables de organismos multilaterales. Según consignó la fuente, la delegación estadounidense planea mantener encuentros centrados en el Foro Económico Mundial, en un contexto donde el mandatario tenía previsto conversar con representantes internacionales respecto a diversos temas actuales. Entre los asuntos agendados destaca el diálogo para tratar la crisis diplomática surgida entre Dinamarca y diversos países del continente europeo a raíz de las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia, territorio cuya soberanía se ha convertido en foco de discusión.

El medio detalló que la suspensión inicial del desplazamiento presidencial ocurrió menos de una hora antes de que el mandatario abordara una nueva aeronave, con el objetivo de continuar su itinerario y asegurar su participación en la cumbre internacional de Davos, tal como estaba estipulado por la Casa Blanca. Los servicios técnicos detectaron la anomalía eléctrica durante la preparación previa al despegue, lo que derivó en el regreso inmediato del avión y en la reorganización del viaje presidencial para resguardar la seguridad y la integridad del jefe de Estado.

En su comunicación pública efectuada antes del incidente, Trump remarcó que la representación norteamericana cumpliría con las responsabilidades asignadas en Suiza, subrayando el interés estratégicamente relevante para Washington de entablar contactos y conversaciones multilaterales en el marco del evento. El foro de Davos reúne a un amplio espectro de líderes políticos y financieros, y la presencia de Estados Unidos cobra protagonismo en debates clave, entre ellos los referidos a la situación política en Europa, la cooperación en materia de seguridad internacional y las tensiones derivadas de la postura de Washington respecto a Groenlandia.

Según publicó el medio, la agenda del mandatario en Davos contempla sesiones bilaterales y reuniones con autoridades de organismos internacionales, cuyo propósito consiste en abordar problemáticas globales y regionales, así como fortalecer posiciones diplomáticas estadounidenses frente a los desafíos planteados por la coyuntura europea. La reanudación del trayecto, tras la breve interrupción causada por el fallo técnico, permite mantener el esquema de actividades previstas e impulsa los objetivos diplomáticos y económicos que la delegación estadounidense definió para el evento.