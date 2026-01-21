Trump defiende al presidente sirio y el uso de la fuerza en el noreste del país

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha salido este martes en defensa del presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, que está "trabajando muy duro", un día después de la liberación de presos de Estado Islámico recluidos en prisiones del este del país hasta ahora bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en medio del traspaso de cárceles a las fuerzas de seguridad afiliadas a Damasco.

"El presidente de Siria está trabajando muy, muy duro, es un tipo fuerte, un tipo duro. Tiene un currículum bastante duro, pero no vas a poner a un niño de coro ahí y hacer el trabajo", ha afirmado en rueda de prensa al ser preguntado por el uso de la fuerza por parte del Ejército sirio en el noreste del país.

El mandatario estadounidense ha justificado las operaciones de las tropas sirias alegando que su objetivo es "mantener a los terroristas presos" en sus celdas, asegurando que "fueron capaces de hacerlo".

Trump ha confirmado una conversación telefónica con Al Shara, en la que ambos abordaron este lunes la salida de presos de Estado Islámico de cárceles hasta ahora bajo custodia de las FDS. "Hablé con él ayer de las prisiones y de lo que estaba pasando. Tenemos a algunos de los peores terroristas del mundo en esas cárceles, y él está observando", ha asegurado.

El Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes se acusaron mutuamente de liberar a yihadistas que permanecían recluidos en prisiones como la de Al Shaddadi, ubicada en el sur de la gobernación de Al Hasaka, donde permanecían hasta 1.500 combatientes de la organización terrorista, según las FDS. "Aunque la prisión de Shaddadi está a solo dos kilómetros de una base de la coalición internacional, las reiteradas llamadas a la base no han obtenido respuesta", se lamentó el grupo kurdo-árabe.

El Gobierno de Estados Unidos ha informado este martes de que da por terminado el apoyo militar a las FDS en la lucha contra Estado Islámico, favor de las autoridades de transición en el país, alegando que el "propósito original (...) ha expirado", y ha instado a la integración de las fuerzas kurdo-árabes en el Estado sirio.

En su comparecencia, el jefe de la Casa Blanca se ha referido a esta cuestión asegurando que "(le) gustan los kurdos, pero se les pagaba muchísimo". "Les hemos dado petróleo y otras cosas, así que lo hacían más por sí mismos que por nosotros. Pero nos llevamos bien con los kurdos y tratamos de protegerlos", ha defendido antes de asegurar que "ha hecho un buen trabajo" para evitar una guerra civil en Siria.

Trump ha revelado asimismo que ha mantenido este martes una conversación telefónica "muy importante" y "muy buena" con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en la que ambos han abordado estos acontecimientos. El magnate no ha dado más detalles de la llamada, salvo reiterar que "aprecia mucho" al presidente de Turquía.

Ankara, por su parte, ha confirmado la conversación telefónica en la que ambos han tratado, además de las relaciones bilaterales, la lucha contra Estado Islámico y "la situación de sus miembros en las cárceles sirias", según un comunicado de la Presidencia recogido por la agencia de noticias estatal Anadolu.