Sheinbaum niega investigación contra exembajadora de México en Reino Unido pese a denuncia

Durante el periodo en que Josefa González-Blanco lideró la embajada de México en el Reino Unido, al menos 40 miembros del personal cesaron en sus funciones, según datos recogidos por el diario español El País. Esta circunstancia se relaciona con denuncias internas de acoso laboral y presuntos malos tratos, que la exembajadora habría ejercido de manera sistemática, de acuerdo con testimonios publicados por ese medio. La atención mediática se concentró en torno a su figura luego de que trabajadores de la representación diplomática en Londres presentaran al menos 16 denuncias por comportamiento inapropiado, hostigamiento y un ambiente laboral deteriorado.

Según reportó la agencia EFE, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no existe actualmente ninguna investigación formal en curso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en contra de González-Blanco. Durante una comparecencia pública, Sheinbaum afirmó: “No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella”, al ser consultada sobre los señalamientos que acompañaron la salida reciente de la diplomática.

De acuerdo con EFE, la presidenta también explicó que la gestión de González-Blanco fue objeto de revisión por parte de las autoridades correspondientes. Sheinbaum reconoció la existencia de casos y análisis relacionados con el periodo previo, durante el gobierno del exmandatario Andrés Manuel López Obrador —2018 a 2024—, aunque señaló que esas revisiones no concluyeron en responsabilidades formales ni en la apertura de procesos administrativos sancionadores. “Sí, parece que hubo en el periodo anterior en la administración del (ex)presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron concluyentes”, sostuvo la mandataria, según recogió EFE.

La información de EFE agrega que el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control de la Cancillería mexicana han tomado nota de las denuncias presentadas contra González-Blanco, aunque hasta el momento no se han hecho públicos los resultados de investigaciones internas ni se ha informado sobre eventuales medidas administrativas derivadas de estas revisiones. El caso, según la agencia, ha puesto de relieve cuestionamientos respecto al ambiente de trabajo en la misión mexicana en Londres, así como el papel de los órganos internos en la atención de quejas dentro del servicio exterior.

Josefa González-Blanco, además de su cargo como embajadora, ejerció previamente la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente. Durante esa etapa, fue protagonista de una controversia en 2019 luego de que su intervención provocó el retraso de un vuelo comercial por uso indebido de su posición, hecho que generó críticas públicas.

Su reemplazo fue propuesto oficialmente con la nominación del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para el cargo de embajador en el Reino Unido, propuesta que queda sujeta a la ratificación del Senado, según detalló EFE. La designación se produce en un contexto donde el escrutinio por parte de la opinión pública y los medios ha persistido sobre la gestión de González-Blanco y el funcionamiento de las instancias regulatorias internas ante denuncias de servidores públicos.

El foco de atención hacia la embajada mexicana en Londres y la figura de González-Blanco refleja la preocupación por los mecanismos institucionales para investigar el abuso de poder dentro del servicio exterior y la transparencia en los procedimientos administrativos, detalló el medio internacional. Mientras persisten los cuestionamientos, autoridades destacan la ausencia de un proceso formal abierto y mantienen bajo reserva los hallazgos preliminares de los órganos internos encargados del caso.