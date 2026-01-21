Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, según han denunciado las autoridades del país europeo.

El gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los fallecidos son un hombre de 77 años y una mujer de 72, antes de afirmar que una tercera persona ha resultado herida y ha tenido que ser hospitalizada.

"El agresor lanzó un ataque con misiles contra Krivói Rog", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que el ataque ruso ha dejado además daños en cerca de 15 viviendas, un edificio administrativo y varios vehículos en el distrito de Sinelniki.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que Rusia ha lanzado durante la noche cerca de 97 drones y un misil balístico Iskander, antes de subrayar que 84 de los aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea

"Se ha registrado el impacto de un misil balístico y trece drones kamikaze en once ubicaciones, así como el impacto de restos de drones derribados en otro lugar", ha dicho. "El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en nuestro espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad", ha zanjado.