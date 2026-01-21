La RFEF impulsa la igualdad, la diversidad, la inclusión y la concienciación social en la Supercopa Iberdrola

La historia de Vega, una niña que logró superar un cáncer infantil y que acompaña a las árbitras antes del inicio de los partidos semifinales de la Supercopa de España Femenina, ha puesto rostro a una campaña destinada a unir al fútbol en la sensibilización sobre la investigación contra el cáncer infantil. Según lo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tal como reportó la entidad, esta acción forma parte de una serie de iniciativas que la federación impulsa en la Supercopa Iberdrola, bajo el lema “Supercampeonas”, con el objetivo de fortalecer el impacto social del evento y promover valores como la igualdad, la diversidad, la inclusión y la responsabilidad colectiva.

La campaña ‘Goles contra el cáncer infantil’, impulsada junto con la Fundación Unoentrecienmil, busca otorgar visibilidad a la situación de miles de menores afectados por la enfermedad y recalca la importancia de continuar apoyando la investigación médica que permita mejorar los índices de curación. La fundación y la RFEF colaboran durante toda la temporada con acciones destinadas a movilizar a la comunidad futbolística en la promoción de la ciencia y la concienciación social, según detalló la propia federación en su comunicado. La participación activa de las Federaciones Territoriales ha ampliado la difusión del mensaje y fortalecido el compromiso conjunto de todos los niveles del fútbol en España hacia la investigación y el acompañamiento de los menores y familias afectados por el cáncer infantil.

La Supercopa Iberdrola introduce, además, servicios innovadores de accesibilidad dirigidos a diversificar y adaptar la experiencia en el estadio. Según explicó la RFEF, en esta edición se ha habilitado un sistema de narración audiodescriptiva que tiene como destinatarias a personas con discapacidad visual. Este servicio les otorga la posibilidad de seguir el transcurso completo de los encuentros deportivos a través de descripciones en tiempo real sobre los movimientos, el ambiente y las acciones relevantes en el campo de juego, con el objetivo de ofrecer una vivencia más autónoma y ajustada a sus necesidades.

Otro de los recursos implementados consiste en la creación de una grada sensorial, especialmente conceptualizada para público con trastorno del espectro autista (TEA) y personas con otras sensibilidades sensoriales. De acuerdo con lo señalado por la RFEF, este espacio adaptado permite reducir factores como el exceso de ruido y la sobreexposición visual, buscando garantizar que niños, niñas y adultos accedan al espectáculo deportivo en un entorno más controlado y cómodo para ellos.

En el marco de estas acciones, el viernes 24 se realizará la Jornada Supercampeonas en el Teatro de El Raval, un foro público dirigido a visibilizar el liderazgo de mujeres referentes del deporte y el ámbito social. De acuerdo con lo publicado por la RFEF, la jornada contará con la participación de figuras como Sonia Bermúdez, la árbitra internacional Riba Cabañero, la piloto de la Armada Española Patricia Campos y la subcampeona mundial de surf adaptado Amaya Valdemoro, entre otras. Cada una de ellas ofrecerá su perspectiva acerca del papel que desempeña el deporte como escenario de empoderamiento y transformación, buscando incentivar el liderazgo femenino y el intercambio de experiencias entre las asistentes.

El enfoque planteado por la federación incluye una vertiente de sensibilización social que se extiende a todos los actores del mundo futbolístico, integrando causas solidarias y servicios de accesibilidad en los eventos deportivos de referencia del fútbol femenino nacional. Según reiteró la RFEF, la continuidad de estas acciones durante toda la temporada se propone no solo visibilizar problemáticas como el cáncer infantil, sino también consolidar un modelo de convivencia donde el deporte funcione como un agente de cambio y promoción de valores en el conjunto de la sociedad.