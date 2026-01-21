Jordi Ribera: "Este primer partido contra Noruega se antoja fundamental para seguir vivos"

Aunque la selección masculina de balonmano cerró la primera fase con una derrota frente a Alemania, tanto el entrenador Jordi Ribera como el equipo mantienen la convicción de que podían haber obtenido un resultado diferente si hubieran aprovechado mejor ciertas oportunidades defensivas y ofensivas. Según detalló el medio facilitado por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Ribera destacó que el equipo estuvo acertado en ataque y sólido por momentos en defensa, especialmente durante la segunda mitad del partido, aunque admitió que pequeñas pérdidas de balón y ocasiones de contraataque no capitalizadas influyeron en el desenlace.

Tal como informó la RFEBM, la selección española afronta la ‘Ronda Principal’ del Campeonato Europeo con la máxima concentración, ya que el partido inaugural de esta fase contra Noruega se perfila como determinante para las aspiraciones del equipo de acceder a las semifinales. Jordi Ribera señaló que sumar puntos en este encuentro es esencial para continuar en la competición y mantener viva la posibilidad de avanzar hacia la parte decisiva del torneo.

El seleccionador enfatizó que cada partido debe afrontarse como el máximo desafío, especialmente porque el equipo parte sin puntos en esta nueva ronda. Ribera comentó: “Creo que, igual que hemos hecho hasta ahora, cada partido tiene que ser para nosotros el máximo reto y además sabemos que partiendo de cero puntos el primer partido contra Noruega se antoja fundamental porque sumar en ese partido significa seguir vivos en la competición”. El técnico consideró que el conjunto español ha mostrado mejorías progresivas y confía en que continuará su evolución conforme avancen los compromisos de la competición. Subrayó que el objetivo inicial era superar el grupo clasificatorio, algo que ya lograron, y que la meta que los impulsa ahora es disputar cada encuentro con la mayor seguridad posible para acercarse a la victoria.

Según señaló la RFEBM, la filosofía del cuerpo técnico y de los jugadores es encarar cada uno de los 60 minutos de juego contra Noruega con la máxima intensidad, sabiendo que conseguir los dos puntos permitiría mantener las opciones de estar en las semifinales. Ribera remarcó que en caso de no lograr un resultado positivo, las posibilidades de cumplir los objetivos en la fase final se verían seriamente comprometidas.

El entrenador catalán insistió en la importancia de analizar el rendimiento a lo largo de todo el torneo y en que el equipo ha experimentado un progreso continuo en cada jornada. Volviendo sobre el cierre de la fase anterior, Ribera lamentó la derrota frente al conjunto alemán, aunque expresó que el grupo tuvo la sensación de que el partido pudo haberse resuelto con un marcador diferente. Señaló que el equipo alemán se jugaba un puesto relevante en la clasificación y que algunos errores propios, como la gestión de la posesión en momentos clave y el aprovechamiento de las opciones de recuperación defensiva, resultaron decisivos.

Además de las reflexiones del seleccionador, el lateral Dani Dujshebaev ofreció su perspectiva sobre lo que representa la ‘Main Round’ del Europeo. En declaraciones recogidas por la RFEBM, Dujshebaev explicó que la siguiente etapa implica disputar “cuatro finales ante cuatro rivales del más alto nivel”, y que la exigencia se mantendrá en todos los compromisos, empezando por Noruega pero extendiéndose a cada adversario venidero. El jugador valoró que enfrentarse primero a Noruega no cambia la dificultad general, ya que todos los equipos de esta fase representan retos similares.

El internacional subrayó el nivel de preparación del grupo y el objetivo de abordar cada partido buscando el mejor desempeño posible para lograr los triunfos necesarios. Dujshebaev reconoció que la derrota ante Alemania supuso un golpe para el ánimo del equipo, pero consideró que no debe pesar sobre el futuro inmediato del conjunto, ya que la ‘Main Round’ aparece como una fase muy abierta en la que ninguno de los aspirantes parte con ventaja definitiva y todos tienen la capacidad de sumar puntos.

Dujshebaev afirmó: “Nuestro objetivo es ir sacando nuestros partidos adelante y ver cómo avanza el resto del torneo. Estamos centrados en hacer lo nuestro, en ganar ahora Noruega y después al que venga, e intentar hacer las cosas bien e ir avanzando y mejorando como equipo”. Sus palabras reflejan el enfoque de la plantilla de trabajar partido a partido, prestando máxima atención al rendimiento colectivo y evaluando día tras día sus posibilidades reales de avanzar en el campeonato.

Según publicó la RFEBM, el grupo mantiene intacta la ambición de alcanzar las semifinales, propósito que solo será posible si se consigue superar el reto inicial frente al conjunto nórdico. Ribera y sus jugadores coinciden en la necesidad de continuar con la actitud y la disciplina que han caracterizado a la selección española durante el torneo y remarcan la relevancia de afrontar cada duelo con la mentalidad necesaria para sumar en un contexto de máxima competencia.