Javier Calvo y Javier Ambrossi presumen de su buena relación tras su separación

Durante la reciente celebración del 35 cumpleaños de Javier Calvo en Madrid, la presencia conjunta del propio Calvo y Javier Ambrossi llamó la atención en el aeropuerto de la capital española, donde ambos optaron por atuendos coordinados y apariencia discreta para evitar atraer miradas indiscretas, según publicó el medio. Este reencuentro público se produjo poco después de su asistencia a los Premios del Cine Europeo en Berlín, lo que subraya la continuidad de su vínculo profesional y personal a pesar del final de su relación sentimental el pasado noviembre, tras más de trece años juntos, según informó la fuente.

Calvo y Ambrossi, conocidos popularmente como "Los Javis", han dejado claro que, aunque su vínculo amoroso terminó al identificar un cambio en sus sentimientos, su colaboración creativa permanece intacta. Tal como detalló el medio, ambos siguen liderando la productora 'Suma Content', donde avanzan en la preparación de su próxima película, ‘La bola negra’. El medio subrayó que la separación afecta únicamente el ámbito personal, ya que continúan compartiendo proyectos y espacios en el sector audiovisual con la misma complicidad que los ha caracterizado a lo largo de su carrera.

La cobertura de la premiación en Berlín evidenció la sintonía entre ambos, tanto delante de las cámaras como en la interacción con otros profesionales y asistentes. De acuerdo con el medio, su actitud durante el evento dejó constancia de la amistad y respeto mutuo que mantienen, lo que les permite afrontar juntos compromisos laborales y sociales. Además, sus apariciones públicas recientes han reflejado su disposición para encarar la nueva etapa con profesionalismo y respaldo conjunto.

En relación con el estado actual de su vínculo tras la separación, Ambrossi aseguró a la prensa que “todo está perfecto” entre ambos, señalando que continúan compartiendo orgullo por el cine que se realiza en España y que consideran que “queda mucho por delante” por hacer en equipo, según consignó el medio. Los comentarios de Ambrossi fueron emitidos mientras ambos regresaban a Madrid, en un contexto marcado por celebraciones personales y logros profesionales.

Con miras al estreno de 'La bola negra', la expectación en torno a su trabajo conjunto permanece alta, reflejando la consolidación de “Los Javis” como una de las duplas más influyentes en el panorama audiovisual actual. Su voluntad de mantener la colaboración y el posicionamiento de 'Suma Content' dentro de la industria destaca como una prioridad clara, de acuerdo con el seguimiento realizado por el medio.

El medio también reportó que, a pesar de haberse separado sentimentalmente, Calvo y Ambrossi han demostrado capacidad para mantener lazos personales y profesionales separados, lo que ha sido percibido por su entorno y seguidores como un ejemplo de madurez y adaptación a nuevas realidades. La reacción del público y de la industria ante su cooperación ha sido de interés por saber cómo evolucionará su dinámica en los próximos proyectos y eventos.

A lo largo de sus trayectorias, Calvo y Ambrossi han desarrollado múltiples proyectos en conjunto, obteniendo reconocimiento en festivales y galas nacionales e internacionales. La celebrada complicidad y el entendimiento profesional que los une siguen siendo elementos clave para abordar retos futuros, según lo reflejado en las recientes declaraciones y conductas públicas. Mientras continúan planificando los próximos pasos para su productora y nuevos productos audiovisuales, la atención mediática se concentra en cómo gestionarán este nuevo equilibrio entre vida personal y sus actividades en la industria, según reportó el medio.