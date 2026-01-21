Gerard Martín, Raphinha, Roony y Lewandowski, novedades en la alineación del Barça

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El defensa Gerard Martín, el extremo Roony Bardghji y los delanteros Raphael Dias 'Raphinha' y Robert Lewandowski son las cuatro novedades en la alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Slavia Praga en el partido de la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, deja en el banquillo al central Pau Cubarsí y al mediapunta Dani Olmo, titulares ante la Real Sociedad.

El extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres, que también jugaron de inicio en Anoeta, no están a disposición de Hansi Flick por sanción y lesión, respectivamente.

Esta es la alineación del Barcelona para jugar en el Eden Arena de Praga: Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri; Roony, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Slavia Praga presenta el siguiente once: Stanëk; Holes, Zima, Chaloupek; Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang; Chory y Kusej.