Fermín: "Hemos hecho un gran trabajo; nos merecíamos la victoria"

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El mediapunta del Barcelona Fermín López, autor de un doblete en la victoria del Barcelona en Praga frente al Slavia (2-4) en la Liga de Campeones, aseguró que su equipo merecía sumar los tres puntos, ya que hicieron "un gran trabajo".

"No es fácil jugar con este frío. Te duelen los pies, la manos, todo el cuerpo, pero no es excusa. Hemos hecho un gran partido y sumamos una victoria importante", valoró el futbolista andaluz en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Fermín calificó de "importante" una victoria que permite al equipo azulgrana mantener vivo el objetivo de conseguir la clasificación directa a los octavos de final de la 'Champions', que podría certificar si gana en la última jornada de la fase liga al Copenhague dentro de una semana.

"Sabíamos que era un partido difícil por el frío en el campo. Se nos ha puesto difícil con su gol, pero hemos sabido remontar, después han empatado y hemos afrontado el segundo tiempo mejor", analizó el internacional español, quien lamentó que su equipo no fuera capaz de mantener la portería a cero.

Con su doblete, Fermín fue designado como el mejor jugador del partido, un premio que espera repetir "muchas veces más".

Por último, lamentó la lesión de su compañero Pedro González 'Pedri', de quien dijo que sufrió una molestia en el isquiotibial. "Es muy duro que Pedri vuelva a estar lesionado. Ojalá esté poco tiempo lesionado porque lo necesitamos", concluyó.