Erdogan traslada a Trump que "sigue de cerca" la situación en Siria y respalda la "unidad" del país

El presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, sostuvo un diálogo directo con Masud Barzani, líder de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, para tratar sobre los derechos de la población kurda y las recientes medidas adoptadas tras la ofensiva militar en el noreste sirio. Según informó el medio, ambos mandatarios evaluaron la situación de seguridad en la zona y discutieron mecanismos para asegurar el respeto a los derechos nacionales, políticos y civiles de los kurdos, en un contexto marcado por denuncias de violaciones de derechos durante las operaciones gubernamentales contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) encabezadas por la milicia Unidades de Protección Popular (YPG).

De acuerdo con la información publicada por el medio, la conversación más reciente entre los presidentes de Turquía y Estados Unidos versó sobre la evolución del conflicto en Siria. Recep Tayyip Erdogan comunicó a Donald Trump que Ankara analiza con atención cada desarrollo en el país árabe, destacando la importancia de la unidad e integridad territorial siria para el gobierno turco. Esta conversación telefónica coincidió con la firme respuesta militar de las fuerzas oficiales sirias sobre la zona controlada por las FDS y con la llegada a un acuerdo de integración de las autoridades kurdas semiautónomas dentro del Estado central.

El medio detalló que Erdogan expresó durante ese diálogo la determinación turca de cooperar con Washington en los desafíos regionales planteados por la seguridad y la lucha contra organizaciones armadas en la región. Además, el presidente turco agradeció la inclusión de Turquía en la Junta de Paz para Gaza, instancia lanzada tras la intervención militar israelí de octubre de 2023, y señaló que su administración coordinará estrategias junto al gobierno estadounidense para abordar el futuro de la franja y su estabilidad.

Según consignó la Dirección de Comunicaciones turca, una parte central de la charla incluyó la cuestión de los prisioneros de Estado Islámico en Siria y la necesidad de encontrar soluciones conjuntas para prevenir nuevas amenazas regionales. Erdogan subrayó su convicción de que “una Siria desarrollada, libre de terrorismo y pacífica, con todos sus elementos”, según lo citó el comunicado, es un factor clave para la estabilidad del entorno geopolítico.

El medio reportó, además, que las negociaciones entre las partes sirias desembocaron en un acuerdo de alto el fuego ratificado por el Ministerio de Defensa nacional. Este cese de hostilidades, con una vigencia establecida de cuatro días, busca dar paso a la integración administrativa y militar de los territorios previamente gestionados por la Administración Autónoma para el Norte y Este de Siria (AANES). Tal como publicó la fuente, se estableció que las fuerzas militares y policiales de la antigua AANES se incorporarán de manera formal y funcional a los Ministerios de Defensa e Interior centrales, hecho que implica la disolución de la administración semiautónoma kurda y la incorporación de algunos mandos de las FDS a estructuras oficiales.

Dentro de los nuevos lineamientos pactados, se estipuló que el comandante en jefe de las FDS, Mazlum Abdi, tendrá la facultad de proponer candidatos para asumir posiciones como la de viceministro de Defensa nacional y gobernador de la provincia de Hasaka, una zona de población mayoritariamente kurda bajo control autónomo hasta la fecha del acuerdo. Así, el entendimiento prevé que no se desplegarán tropas sirias regulares en localidades de mayoría kurda, pero la cadena de mando militar se integrará bajo la supervisión del Estado central.

El Gobierno sirio anunció oficialmente el acuerdo de alto el fuego e integración institucional durante el fin de semana, informando que la administración civil y militar de la AANES quedará incorporada a las estructuras del Estado nacional. El medio destacó que esta medida busca poner fin a la autonomía kurda en el noreste del país, clave en la resistencia frente a la guerra civil y las operaciones contra el Estado Islámico, a cambio de mayor participación kurda en la toma de decisiones estatales y la preservación de ciertos derechos comunitarios.

Las partes implicadas resaltaron, según consignó la fuente, el compromiso de cumplir plenamente el alto al fuego, mientras organizaciones kurdas solicitaron que se garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos para evitar episodios de represión o abuso sobre comunidades locales. El panorama en Siria y las implicaciones en la seguridad regional permanecen como centros de atención para Turquía y Estados Unidos, que afirman coordinar posiciones de cara a nuevas fases del proceso de pacificación y reconstrucción, según declaró Ankara a través de los canales oficiales citados por el medio.