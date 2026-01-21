El motivo por el que Antonio Canales haya abandonado 'GH DÚO'

Las muestras de apoyo de los concursantes se multiplicaron después de que Antonio Canales recibiera la noticia inesperada del fallecimiento de su hermano, Francisco Javier Gómez de los Reyes. Los compañeros de 'GH DÚO', según detalló Okdiario, expresaron su preocupación tras conocer el motivo del abandono de Canales, quienes lo describieron como una presencia constante en la convivencia y subrayaron el vacío que deja su partida. El bailaor flamenco tuvo que abandonar el reality show de manera repentina debido a lo que los organizadores informaron como "una causa de fuerza mayor ajena al programa", una situación que sorprendió tanto a la audiencia como a los propios participantes, quienes desconocían en ese momento la gravedad de la circunstancia.

De acuerdo con Okdiario, el fallecimiento de Francisco Javier Gómez de los Reyes se produjo el día anterior al anuncio oficial de la retirada de Canales. La producción comunicó de inmediato al artista la pérdida familiar para que pudiera reunirse con sus seres queridos y acompañarles en el último adiós a su hermano. Esta decisión se tomó con el objetivo de que el bailaor llegara a tiempo a las ceremonias correspondientes y ofreciera el apoyo necesario a sus familiares, actuación que fue respaldada por el formato televisivo al resaltar que se trataba de un motivo ajeno a la dinámica del programa.

El medio Okdiario consignó que la despedida de Canales tuvo un impacto entre sus compañeros de concurso. Posterior a su partida, varios participantes compartieron impresiones acerca de la personalidad del bailaor dentro de la casa. Una de las voces declaró: "Deja un vacío muy grande, era quien nos buscaba para hacer cosas y el cachondeo", mientras otro apuntó: "Era la alegría de la huerta". Estas declaraciones recogidas por Okdiario reflejan la percepción general de que Antonio Canales representaba un motor de dinamismo y entusiasmo en la convivencia de 'GH DÚO'.

La noticia de la muerte del hermano del artista produjo consternación entre los integrantes del reality, quienes hasta ese momento desconocían la causa real de la salida de Canales. Según recogió Okdiario, algunos de los participantes llegaron a especular sobre la gravedad del motivo, con frases como "ha tenido que ser por algo gordo, él no se va por cualquier tontería", haciendo referencia a la seriedad de la situación que había obligado a Canales a tomar la decisión de abandonar el programa. La casa de 'GH DÚO' quedó marcada por la ausencia repentina del bailaor, a quien varios integrantes del elenco consideraban parte integral de las actividades y del ambiente de convivencia.

El impacto emocional de la noticia trascendió el ámbito personal de Canales y se trasladó a la comunidad del programa televisivo. Según puntualizó Okdiario, los concursantes se manifestaron sorprendidos y solidarios después de entender la verdadera causa del retiro del artista, compartiendo entre ellos mensajes de consuelo y respeto hacia la decisión y el momento que atravesaba Canales fuera de la casa. La situación generó un ambiente diferente en las horas siguientes al anuncio, y los organizadores facilitaron al concursante todos los medios para que pudiera salir de la casa y reencontrarse con su familia en el menor tiempo posible.

Hasta el momento, según reportó Okdiario, los concursantes y seguidores del formato han continuado mostrando su apoyo a Antonio Canales a través de mensajes tanto en el propio programa como en redes sociales, evidenciando la empatía generada por la difícil experiencia personal que afronta tras la pérdida de su hermano. El espacio dejado por el bailaor en la dinámica grupal se ha hecho notar, y la noticia sigue resonando entre los participantes y el público del reality.