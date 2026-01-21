El 'freestyle', un aliado para la reinserción social de jóvenes recluidos en Bolivia

Gina Baldivieso

Viacha (Bolivia), 20 ene (EFE).- Ritmos urbanos como el rap y el hip hop se han convertido en aliados de las autoridades penitenciarias de Bolivia en pos de la reinserción social de jóvenes de un centro de rehabilitación situado en el Altiplano, quienes este martes mostraron su talento en un concurso de 'freestyle'.

El escenario de la 'Combatemática' fue el patio del Centro de Reinserción Social para Jóvenes 'Qalauma', que en aimara significa 'la gota que labra la piedra' y se sitúa en el municipio andino de Viacha, a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Paz y a poco más de 3.900 metros de altitud.

El concurso tuvo el apoyo de la congregación evangélica El Refugio Bolivia, que llegó hasta 'Qalauma' con MC bolivianos, argentinos y peruanos que hicieron demostraciones de 'freestyle', cantaron e hicieron de jurados en el concurso, además de peluqueros que ofrecieron cortes de cabello gratuitos a los jóvenes del centro.

El director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, el mayor de policía Brayan López, explicó a EFE que se optó por estos ritmos urbanos para apoyar a la reinserción de los jóvenes porque "por la edad que tienen, a ellos les gusta este tipo de música".

"Les gusta el 'freestyle', el hip hop, el rap, entonces, con la ayuda de instituciones como esta iglesia podemos llegar a ellos", indicó.

Al inaugurar el concurso, López sostuvo que a través de esta iniciativa, se busca "encontrar una forma donde ellos se pueden expresar y también, aparte de darles la reinserción social, darles una esperanza con la palabra" de Dios, labor en la que colabora el pastor evangélico Renán Choque.

Choque iba vestido como uno más de los MC, con una gorra, pantalones un tanto anchos, zapatillas y una sudadera con la leyenda 'Doble H para Cristo', en letras que emulan un grafiti callejero. Doble H es su nombre artístico.

El pastor explicó a EFE que El Refugio Bolivia, que es parte del movimiento mundial 'Dios en las calles', busca llevar "la palabra" a los jóvenes de Qalauma a través de la música urbana "porque es algo que nos caracterizaba a nosotros, que antes quizás lo usábamos de mala manera, nos destruía".

"Ahora lo usamos de buena manera y con eso levantamos, ya no destruimos; con eso edificamos, ya no destrozamos a las personas, sino por el contrario, lo usamos como una herramienta útil para la juventud, porque a la juventud le gusta el arte, la música y el baile. Pero cuánto mejor que eso lo usemos de la mejor manera", expresó.

La 'Combatemática' de esta jornada apuntó, según Choque, a "buscar el arte del freestyle específicamente, pero también de manera sana", pues estuvieron restringidas las malas palabras, insultos y obscenidades.

El pastor precisó que lo que se busca es que los jóvenes "trabajen su intelecto" mediante la improvisación "y puedan dar un arte sano, que escuche el niño, la mamá y el abuelo, todos".

El preludio del concurso fue una batalla entre dos MC de Bolivia y Argentina que luego fueron jurados de la 'Combatemática'.

Las batallas intercalaron con presentaciones de otros 'freestylers' invitados, quienes también compartieron con los jóvenes sus testimonios de vida y, además, hubo una demostración de baile de integrantes de la congregación.

Cada que iba a iniciar una batalla, Choque animaba al público al son de "mano arriba, mano arriba toda Qalauma", o instándoles a bailar.

Dieciséis jóvenes participaron en el concurso, con rimas improvisadas sobre temáticas diversas propuestas por los jurados, como videojuegos, deportes, política, o elementos, y cada que alguno infringía las normas, Doble H les mostraba las tarjetas amarilla o roja, según corresponda.

El ganador se llevó, entre otros premios, un trofeo y una camiseta de la marca oficial del 'freestyle'. EFE

