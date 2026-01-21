El barcelonista Pedri, sustituido en el minuto 61 aquejado de una dolencia muscular

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El centrocampista Pedro González 'Pedri' fue sustituido en el minuto 61 del partido contra el Slavia Praga, de la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, aquejado de una dolencia muscular.

El internacional español se dejó caer al césped con muestras de dolor en la pierna derecha y en su lugar ha entrado el mediapunta Dani Olmo.

Esta temporada, Pedri ya sufrió una rotura del bíceps femoral a finales de octubre y, antes del parón navideño, unas molestias musculares le impidieron jugar contra el Villarreal, en partido correspondiente a LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español). EFE