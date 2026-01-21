Detenida en Alemania una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia

La Fiscalía de Alemania ha anunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad han detenido en la capital, Berlín, a una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"En cumplimiento de una orden de arresto emitida por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia el 30 de diciembre de 2025, la Fiscalía ha ordenado el arresto en Berlín de la ciudadana germano-ucraniana Ilona W", reza un comunicado, que apunta a que es "altamente sospechosa de haber trabajado para el servicio de Inteligencia de una potencia extranjera".

Simultáneamente, los agentes de Policía Criminal han "registrado el domicilio de la sospechosa, así como el de otros dos sospechosos actualmente prófugos, en el los distritos de Havelland (Brandeburgo), Ahrweiler (Renania-Palatinado) y Múnich.

Según la orden de arresto, la mujer ha mantenido contactos de Inteligencia en la Embajada rusa en Berlín desde al menos noviembre de 2023 y "su contacto trabaja para una agencia de Inteligencia rusa". "En varias ocasiones, ha proporcionado información relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania", ha señalado.

El Ministerio Público ha apuntado a que ha recopilado información de antecedentes sobre participantes en eventos de políticos de alto perfil y sobre ubicaciones de la industria armamentística, pruebas de drones y planes de entrega de drones a Ucrania.

Para ello, también contactaba con exempleados del área de negocios del Ministerio de Defensa, "a quienes conocía personalmente". "En ocasiones, ayudaba a sus cotnactos de la Embajada rusa a asistir a eventos políticos en Berlín bajo alias para establecer contactos relevantes para el servicio de Inteligencia", ha concluido.

TAMBIÉN DETIENE A SIMPATIZANTES DE "ORGANIZACIONES TERRORISTAS"

Por otro lado, las autoridades alemanas han informado de la detención en Brandeburgo de un ciudadano ruso y otro alemán, identificados como Suren A. y Falko H., respectivamente, a los que acusa de apoyar a organizaciones terroristas extranjeras.

Desde 2016, ambos "ocuparon cargos destacados en una asociación que organizaba el transporte de suministros y equipo médicos, así como drones, a la región del Donbás para milicianos que se encuentran en Donetsk y Lugansk.

Uno de ellos transfirió más de 14.000 euros de los fondos de la asociación a las autoridades prorrusas de ambas provincias y financió el transporte de mercancías para las milicias de la zona. EL otro viajó en varias ocasiones al Donbás para reunirse con funcionarios prorrusos y "aceptó órdenes de entrega", mientras que participó "regularmente" en la distribución de mercancías.