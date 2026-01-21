Crónica del Barça Femení - Athletic Club, 3-1

Ona Batlle participó de manera decisiva en dos jugadas claves: primero con un potente disparo desde fuera del área, que significó el empate parcial después de que Alexia Putellas hubiera estrellado el balón en el poste, y más tarde propició el tercer gol tras una rápida salida de contragolpe, asistiendo a Ewa Pajor, quien sentenció el encuentro. Estas acciones resultaron fundamentales para que el Barça Femení consolidara su acceso a la final de la Supercopa de España, tras vencer 3-1 al Athletic Club pese a la desventaja numérica durante toda la segunda parte. Según consignó Europa Press, el equipo azulgrana logró revertir el marcador en el Estadio de Castalia, donde ahora buscará retener el título en una nueva final ante el Real Madrid.

El desarrollo del partido presentó un inicio poco favorable para el conjunto dirigido por Jonatan Giráldez, que se mostró impreciso en los primeros minutos y concedió la iniciativa a las jugadoras del Athletic Club. Europa Press reportó que el cuadro vasco se sintió cómodo ante un Barça que no alcanzó el rendimiento habitual. La presión del Athletic tuvo su recompensa en el minuto 25, cuando Nerea Nevado anotó de penalti tras una infracción determinada por el VAR a Mapi León. Este tanto obligó a las azulgranas a modificar su planteo, buscando una respuesta inmediata para evitar la eliminación.

La reacción del Barça Femení se manifestó antes del descanso. En el minuto 35, Ona Batlle igualó el marcador tras recoger un rechace, y solo cuatro minutos después, Irene Paredes colocó el 2-1 al aprovechar un balón suelto en un córner, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. A pesar de no desplegar su versión acostumbrada de dominio, las campeonas de las últimas cuatro ediciones supieron adaptarse a la presión del rival y capitalizar las oportunidades generadas en acciones a balón parado y transiciones rápidas.

El partido vivió otro momento determinante antes del intermedio. El medio Europa Press detalló que una revisión por video provocó la expulsión directa de Kika Nazareth, quien fue sancionada por un codazo en el salto a Naia Landaluze. De esta manera, el Barça Femení afrontó todo el segundo tiempo con una jugadora menos, viéndose obligado a ceder el control del balón y procurar mayor solidez en defensa.

Durante la segunda parte, el Athletic Club intentó aprovechar la superioridad numérica, avanzando líneas e intensificando la presión en campo rival, según publicó Europa Press. El equipo de Javier Lerga se mostró activo en busca del empate, pero la defensa azulgrana contuvo los avances. El Barça, por su parte, se mantuvo ordenado y apostó por aprovechar los espacios a la espalda de la defensa vasca, esperando alguna oportunidad de contragolpe.

El tercer gol azulgrana llegó en el minuto 68, luego de que Ona Batlle recuperara el balón e iniciara con velocidad una transición ofensiva. Su asistencia permitió que Ewa Pajor marcara el 3-1 definitivo, ampliando la diferencia y asegurando la clasificación a la final. Europa Press comentó que, tras esta anotación, los cambios en ambos equipos disminuyeron el ritmo del partido, favoreciendo al Barça, que administró la ventaja durante los minutos restantes.

La victoria del Barça Femení no solo garantiza la presencia en su quinta final consecutiva de la Supercopa, sino que también confirma el clásico frente al Real Madrid, equipo que accedió a la instancia decisiva tras eliminar al Atlético de Madrid por 3-1, como señaló Europa Press. El partido definitivo se llevará a cabo nuevamente en el Estadio de Castalia, en Castellón.

Ambos técnicos realizaron modificaciones estratégicas a lo largo del encuentro. El entrenador del Barça realizó sustituciones como la entrada de Camara por Brugts en el minuto 72, y Paralluelo por Pajor en ese mismo tramo, además de la participación de Guijarro y Graham para fortalecer el mediocampo y el ataque en la etapa final. Por el Athletic Club, los relevos incluyeron las incorporaciones de Campos y Pinedo en los últimos minutos, así como la entrada de Ortega y Baños para reforzar el centro del campo y la defensa, registró Europa Press.

La árbitra Calvo Valentín, del Comité Madrileño, tuvo un papel central tanto en la concesión del penalti como en la expulsión de Nazareth. La asistente del VAR intervino en las revisiones que influyeron directamente en el desarrollo del encuentro, siendo estos episodios determinantes para el desenlace del partido, según la reseña publicada por Europa Press.

El Estadio de Castalia acogió este enfrentamiento correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España femenina. La alineación titular del Barça Femení incluyó a Coll en portería, Batlle, Paredes, León y Brugts en defensa, Serrajordi, Nazareth y Putellas en el centro del campo, y Vicky López, Pajor y Pina en posiciones ofensivas. El Athletic Club alineó a Santana bajo los tres palos, Elexpuru, Landaluze, Torre y Nevado en defensa; Vilariño, Valero, Zubieta y Agote en el mediocampo; y Gurtubay junto a Azkona en la delantera.

Los goles se repartieron de la siguiente manera: Nerea Nevado abrió el marcador para el Athletic Club desde los once metros al minuto 25. Ona Batlle empató a los 35 minutos, e Irene Paredes puso el 2-1 antes del descanso, en el minuto 39. En la segunda mitad, Ewa Pajor selló la victoria azulgrana en el minuto 68 tras una jugada veloz. Europa Press remarcó que, pese a la inferioridad numérica, el Barça supo gestionar los tiempos del encuentro para mantener el resultado y lograr el pase a la final.

La cita decisiva de la Supercopa femenina ofrecerá un nuevo capítulo entre Barça y Real Madrid, quienes se enfrentarán por el trofeo en un estadio neutral. El Real Madrid clasificó tras imponerse al Atlético de Madrid en la primera semifinal por 3-1, resultado que, junto con el conseguido por el Barça, volverá a poner frente a frente a los dos equipos más laureados de la competición, reportó Europa Press.