Agencias

Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Guardar

Un tribunal de Japón ha condenado este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de perpetrar los disparos que acabaron con el ex primer ministro del país asiático Shinzo Abe en julio de 2022.

El tribunal ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que había pedido esta sentencia para Tetsuya Yamagami, de 45 años y procedente de la localidad de Nara, por lo que calificó de "crimen sin precedentes en la historia de posguerra del país", según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Durante el juicio, la defensa del condenado ha pedido que la condena no superase los 20 años de prisión alegando que Yamagami había sido víctima de daños causados a su familia por un grupo religioso, la Iglesia de la Unificación, que vinculó con el exdirigente del Ejecutivo japonés, motivándolo a acometer el asesinato.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Starmer dice que la disputa con Trump sobre Groenlandia debe resolverse entre aliados

Infobae

Agricultores búlgaros protestarán en Estrasburgo contra la amenaza que ven en el Mercosur

Infobae

WEF advierte que volatilidad en las cadenas de suministro no es puntual sino estructural

Infobae

Bruce Springsteen carga contra el ICE: "Debería irse de una puta vez de Mineápolis"

Bruce Springsteen carga contra el

China carga contra Taiwán por "abusar de la justicia" tras la detención de un periodista

Infobae