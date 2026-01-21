Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Un tribunal de Japón ha condenado este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de perpetrar los disparos que acabaron con el ex primer ministro del país asiático Shinzo Abe en julio de 2022.

El tribunal ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que había pedido esta sentencia para Tetsuya Yamagami, de 45 años y procedente de la localidad de Nara, por lo que calificó de "crimen sin precedentes en la historia de posguerra del país", según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Durante el juicio, la defensa del condenado ha pedido que la condena no superase los 20 años de prisión alegando que Yamagami había sido víctima de daños causados a su familia por un grupo religioso, la Iglesia de la Unificación, que vinculó con el exdirigente del Ejecutivo japonés, motivándolo a acometer el asesinato.