'Cholo' Simeone: "Cuando hablamos de no contundencia, es general, no solamente para los delanteros"

La intervención de Marcos Llorente sobre el final del encuentro impidió que el Galatasaray lograra la victoria en la última jugada, acción valorada por Diego Pablo Simeone en sus declaraciones posteriores al partido. Según consignó el medio Movistar Plus+ y replicó la prensa internacional, el entrenador del Atlético de Madrid enfatizó que el empate 1-1 frente al club turco ilustra la necesidad de contar con una mayor contribución ofensiva colectiva de toda la plantilla, más allá del rendimiento de los delanteros.

Tal como detalló el propio Simeone en la zona mixta del RAMS Park de Estambul, la obsesión por la contundencia en ataque no debe recaer únicamente en los hombres de punta. "No es necesario siempre que los delanteros tengan que hacer goles. Los goles son parte del equipo y cuando estamos hablando de la no contundencia, es general, no es solamente para los delanteros", señaló el técnico argentino en conversación con Movistar Plus+. Tras el empate de esta séptima jornada de la fase de grupos de la Champions League, el estratega manifestó su satisfacción por el rendimiento grupal y subrayó la importancia de que diferentes futbolistas aporten en el marcador.

En ese sentido, Simeone valoró que su hijo, Giuliano Simeone, abriera el marcador en el primer tiempo. Según publicó Movistar Plus+, el técnico expresó: "Menos mal, lo necesitamos. Hacía bastante que no hacía un gol y necesitamos los goles de los bandas, de Baena, de Almada, de Giuliano, de Barrios, de Johnny [Cardoso]. Necesitamos algún gol de pelota parada también". De acuerdo con el entrenador, ampliar el repertorio goleador será clave para afrontar los próximos compromisos europeos, señalando que las jugadas a balón parado también deben convertirse en una fuente de anotaciones.

Simeone desglosó su análisis del encuentro dividiendo el desempeño del equipo entre las dos mitades. Reportó Movistar Plus+ que el técnico consideró el primer tiempo como "espectacular", destacando la capacidad del Atlético de Madrid para generar juego, producir situaciones de ataque y tomar ventaja en el marcador. El técnico lamentó, no obstante, que varias de esas oportunidades no se concretaran, advirtiendo que las ocasiones previas no se resolvieron de la manera adecuada y que el equipo pudo haber encaminado la victoria en la primera parte.

Durante la segunda mitad, el Galatasaray modificó su dibujo táctico, sumando un defensor más, lo que según explicó Simeone complicó los ataques colchoneros. "En el segundo tiempo creo que ellos mejoraron desde meter a cinco atrás, ya no estaban con cuatro", analizó el argentino, tras lo cual calificó esa etapa como un ida y vuelta, donde ambos conjuntos dispusieron de ocasiones. En uno de los últimos ataques del partido, el equipo local estuvo a punto de convertir el gol de la victoria, pero la intervención de Llorente evitó el tanto, según relató el propio entrenador a Movistar Plus+.

Acerca de los cambios realizados en el equipo, Simeone se refirió especialmente a la sustitución de Almada durante el descanso. Explicó, de acuerdo con la información de Movistar Plus+, que el mediocampista jugaba condicionado por una tarjeta amarilla y que el esfuerzo desplegado en la primera mitad justificaba la decisión. Añadió que existía la intención de mantener la postura ofensiva con la que el Atlético había iniciado el choque, pero estimó que el primer tiempo superó en rendimiento al segundo.

En el plano individual, Simeone señaló la evolución positiva de varios jugadores clave en la estructura defensiva y colectiva. "Marc [Pubill] está muy bien, Hancko también, la verdad que hoy Robin [Le Normand] entró muy bien y eso es importante para el equipo, José [Giménez] está esperando su momento, etc.", puntualizó según reportó Movistar Plus+. También transmitió la importancia de mantener disponible a toda la plantilla y apostó a que el trabajo realizado hasta ahora rinda frutos en el futuro inmediato del club.

El medio Movistar Plus+ reflejó que Simeone cerró su intervención destacando la necesidad de mejorar la definición de cara al gol y la urgencia de involucrar a futbolistas de diferentes posiciones en la producción ofensiva. Insistió en que la contundencia constituye un aspecto crucial para competir con éxito en el máximo torneo continental y aseguró que, mientras se siga esta línea de trabajo, el plantel podrá alcanzar mejores resultados.