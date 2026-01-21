Carolina Monje, ex de Aless Lequio, madre de su segundo hijo, una niña, junto a Álex Lopera

Carolina Monje ya es madre de su segundo hijo junto a Álex Lopera, una niña. Ha sido la propia ex de Aless Lequio la que ha 'anunciado' el nacimiento de su pequeña a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen de la recién nacida -cuyo nombre no ha hecho público por el momento- y otra de su hijo mayor, Íñigo, conociendo al nuevo miembro de la familia, dormida plácidamente en su cunita con la mano en la boca.

Alejada del foco mediático desde el fallecimiento del hijo de Ana Obregón en mayo de 2020, la diseñadora rehízo su vida sentimental en 2022 al lado del joven empresario catalán, con el que contraía matrimonio en una boda íntima en la Costa Brava en otoño de 2023.

El 8 de enero de 2025 Carolina y Álex daban la bienvenida a su primer hijo, Íñigo, y en julio de ese mismo año anunciaban emocionados en sus respectivos perfiles de redes sociales que pronto ampliarían la familia, revelando además que iban a tener una niña compartiendo las imágenes de su 'gender reveal' en el que su pequeño se convirtió en el gran protagonista.

Hace escasas semanas la exnuera de Ana Obregón reaparecía ante las cámaras presumiendo de su abultada barriguita de embarazada y confesaba ilusionada que estaba "a punto" de dar a luz a su segundo hijo. Fieles a su discreción, la pareja no ha desvelado la fecha en la que llegó al mundo su pequeña ni tampoco su nombre, pero con su última publicación en sus historias de Instagram han confirmado que tanto la recién nacida como su mamá se encuentran perfectamente.