3-0. El PSV le regala el partido al Newcastle

Londres, 21 ene (EFE).- Dos errores infantiles e impropios de un equipo profesional condenaron al PSV Eindhoven a la derrota contra el Newcastle United (3-0) que acerca a los ingleses a una clasificación que se jugarán en el Parque de los Príncipes la semana que viene.

Los holandeses, que dependen de sí mismos para ir al 'playoff', le pusieron en bandeja los tres puntos al Newcastle tras dos errores gravísimos en la primera parte.

El primero tras apenas ocho minutos de juego, cuando Kovar, el portero del PSV, despejó desde su área con muy poca altura. La pelota voló hasta la posición de Bruno Guimaraes en el círculo central, que controló y no tardó en darse cuenta de la oportunidad que se estaba gestando. Se la dio rápido a Joelinton y este se adentró en el área y en el uno contra uno frente al portero y ante la oposición de un defensa se la cedió a Yoanne Wissa para que el delantero le pegara mordidísima, un efecto que le ayudó a sortear al portero.

Si este error había sido mayúsculo, el del 2-0 fue incluso peor. Esta vez el protagonista fue Yarek, el español ex del Valencia. Estaba el PSV sacando la pelota desde atrás cuando el central se equivocó al ceder la pelota al portero, apenas la rozó y Wissa se la rebañó y, en un calco del primer tanto, se la dio a Anthony Gordon para que este marcara a puerta vacía. El inglés se quitó el peso de encima de llevar más de un año sin anotar en jugada.

Para rematar la faena, Harvey Barnes convirtió el tercero en una magnífica maniobra en la frontal. Recorte con la pierna derecha, engañó al defensa y ante la salida del defensa cruzó la pelota con la zurda. El inglés lleva seis goles en esta Champions League, solo por detrás de Kilian Mbappé, con once, y Harry Kane, con siete.

Al Newcastle, que es séptimo en estos momentos con trece puntos, esta victoria le permite soñar con una clasificación directa a los octavos de final de la Champions. El problema es que en la jornada unificada de la próxima semana le tocará bailar con la más fea, con el campeón de Europa y en el feudo de París. Con un triunfo, los 'Magpies' asegurarán el billete a la siguiente ronda, pero el PSG también necesita los tres puntos para sellar el pase. Será uno de los grandes encuentros del próximo miércoles.

El PSV se queda en vigésimosegunda posición, con ocho puntos, y jugarán la última jornada contra el Bayern de Múnich en Eindhoven.

- Ficha técnica:

3 - Newcastle United: Pope; Trippier (Willock, m.87), Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes (Miley, m.45+3), Joelinton (Ramsey, m.72); Barnes, Gordon (Elanga, m.72) y Wissa (Woltemade, m.72).

0 - PSV Eindhoven: Kovar; Sildillia, Schouten, Yarek, Salah-Eddine (Obispo, m.45); Mauro Júnior, Wanner, Veerman; Man (Bajraktarevic, m.63), Perisic (Driouech, m.63) y Til (Flamingo, m.73).

Goles: 1-0. Wissa, m.8, 2-0. Gordon, m.30 y 3-0. Barnes, m.65.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania) amonestó a Bruno Guimaraes (m.26) y Tonali (m.54) por parte del Newcastle y a Sildillia (m.34), Yarek (m.62), Veerman (m.91) y Obispo (m.92) por parte del PSV.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Campeones disputado en St James' Park (Newcastle).