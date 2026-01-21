Agencias

2-4. El Barça gana en Praga y mantiene su opciones en la carrera por los octavos de final

Guardar

Redacción deportes , 21 ene (EFE).- El Barcelona sumó una trabajada victoria (2-4) en Praga ante un combativo Slavia y mantiene vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, que podría certificar en la última jornada de la fase liga frente al Copenhague en el Spotify Camp Nou.

Tras un primer tiempo igualado (2-2) en el que Fermín López (min.34 y min.42) dio la vuelta al tanto inicial de Kusej antes del gol en propia puerta de Robert Lewandowski al filo del descanso, el equipo azulgrana cimentó el triunfo en la segunda parte, en la que se lesionó Pedro González 'Pedri', gracias a las dianas de Dani Olmo (2-3, min.63) y del '9' polaco (2-4, min.71).

Temas Relacionados

EFEUCLfootballplayerBarcafcb

Últimas Noticias

El barcelonista Pedri, sustituido en el minuto 61 aquejado de una dolencia muscular

Infobae

Miles de personas veneran a la Virgen de la Altagracia en República Dominicana

Infobae

Trump establece con Rutte el "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia y levanta los aranceles

Delegaciones de Estados Unidos y la OTAN avanzan en conversaciones para definir los términos de un acuerdo sobre el Ártico, mientras Washington suspende tarifas a Europa y líderes comunitarios preparan una cumbre clave ante crecientes tensiones internacionales

Trump establece con Rutte el

Ana Mena brilla con un vestido joya en su premiere más especial

La cantante sorprendió al público durante la presentación de su debut cinematográfico con un atuendo confeccionado en España, adornado con cristales de Swarovski, que acentuó su figura y reafirmó su apuesta por la autenticidad y el estilo propio

Ana Mena brilla con un

El Atlético vuelve de Turquía con dos apercibidos más: Barrios y Giuliano

Infobae