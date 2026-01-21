0-3. El Liverpool apunta a los octavos y lleva la incertidumbre a Marsella

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El Liverpool confirmó la recuperación que viene apuntando en los últimos meses con una victoria en Marsella (0-3) que le deja a las puertas de la clasificación directa para los octavos de final, que el equipo francés podrá alcanzar si consigue asegurarse la repesca en el último partido.

Los campeones ingleses son cuartos con quince puntos a falta del duelo final contra los azeríes del Qarabag en Anfield, un examen al alcance de los de Arne Slot, que hace unos meses parecían al borde del precipicio.

Fue una victoria trabajada, carente de brillo ante un rival que con mucha voluntad les plantó cara, pero al que le faltó calidad, la que necesitarán contra el Brujas en su último duelo para acabar en la zona de repesca, el objetivo que se habían marcado los propietarios del club.

Deseoso de revivir las grandes noches europeas, el Velódromo se vistió con sus mejores galas ante un rival cargado de historia y el espíritu de la grada contagió al equipo francés en los primeros compases, en los que tuteó al campeón inglés.

El espejismo duró poco y tras un par de incursiones marsellesas en el área del Liverpool, los 'reds' empezaron a tomar la manija de las operaciones, ayudados por las múltiples imprecisiones de los locales.

El primer susto se lo dio el francés Hugo Ekitiké en el minuto 23, pero el VAR desveló que salió en fuera de juego. El susto contribuyó a amilanar más al Olympique que, poco a poco, se fue cerrando sobre Rulli.

Los ingleses demostraron que todavía no tienen engrasado su juego pese a que no pierden desde noviembre, una estadística que oculta los cuatro empates firmados en sus cinco últimos partidos, por lo que apenas pusieron en apuros al meta argentino del Marsella.

Solo en el tiempo añadido de la primera parte, una falta bien situada permitió al húngaro Dominik Szoboszlai romper la resistencia francesa y mandar a su equipo con ventaja a los vestuarios.

El cambio de plan para los de Roberto De Zerbi era demasiado brutal y les obligaba a dejar más espacios, lo que llevó el partido a una vistosa fase con peligro en ambas áreas.

Con un par de aceleraciones que desmontaron la zaga inglesa, liderada por un Van Dijk que cumplía 350 partidos, el inglés Mason Greenwood despertó a los suyos y a una grada algo aletargada, pero Alisson estuvo atento para evitar el empate.

El entusiasmo marsellés descuidó algo la retaguardia y Szobozlai tocó el poste en el minuto 59 mientras que Florian Wirtz obligó a Rulli a lucirse en el 63.

El exjugador de la Real Sociedad cayó nueve minutos más tarde en el infortunio al empujar a su red el balón tras una embarullada jugada después de un córner lanzado por el argentino Alexis Mac Allister que Jeremie Frimpong envió entre las piernas de Facundo Medina antes de que su compatriota marcara en la meta que debía defender.

El tanto apagó la entusiasmo de la grada y el empuje del equipo local, que solo animó Aubemayang en el minuto 92, bien respondido por Alisson, antes de que Gakpo consiguiera el tercero un minuto más tarde.

- Ficha técnica:

0 - Olympique de Marsella: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Medina; Höbjberg, Kondogbia (Nadir, m.68); Weah, Greenwood, Traoré (Paixao, m.68), Gouiri (Aubameyang, m.67)

3 - Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz (Jones, m.79); Ekitike (Gakpo, m.80)

Goles: 0-1, m.46+: Szoboszlai; 0-2, m.79: Rulli (pp); 0-3, m.93: Gakpo.

Árbitro: Slavko Vincic (SLO), amonestó al local Pavard (48).

Incidencias: Encuentro de la Liga de Campeones disputado en el estadio Velódromo de Marsella ante unos 60.000 espectadores.