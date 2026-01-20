Profesionales y expertos participan en la programación de Fiturnext dedicada a la gestión sostenible del agua

Fiturnext ha publicado el programa de su séptima edición en Fitur 2026, de nuevo en alianza con Aqualia, combinando la entrega de premios a las iniciativas ganadoras del Reto Fiturnext 2026 con diálogos, conferencias, mesas redondas y charlas que pondrán en valor la sostenibilidad hídrica en el turismo.

La agenda dará comienzo con la inauguración 21 de enero a las 12:30 horas y con una posterior intervención de Francisco Rodríguez, responsable del área de turismo en Ideas for Change, quien explicará el informe Fiturnext 2026 'Hacia una gestión sostenible y responsable del agua a través del turismo', un documento de análisis con las claves, guías y buenas prácticas para promover recursos accesibles para la gestión hídrica sostenible en el turismo.

Tras las presentaciones, tendrá lugar la entrega de reconocimientos a las iniciativas ganadoras del Reto 2026 y a lo largo del día expondrán sus proyectos galardonados en las tres categorías del Observatorio en esta edición.

La iniciativa Fundación Visit Valencia, ganadora en la categoría Destinos y Otros Territorios, hablará sobre su programa de medición de la huella hídrica en la ciudad y cómo este proyecto ya se está replicando en otros lugares.

Por otro lado, Barceló Group, premiada en la categoría Horeca y Sector Transportes, expondrá su proyecto Barceló Regen, enfocado en un turismo regenerativo. Finalmente, Plastic Cup, galardonada en la categoría. Otros agentes de la cadena de valor del agua en el turismo, presentará su iniciativa de limpieza del medio natural acuático a través de actividades participativas.

Además, las iniciativas finalistas de esta edición también tendrán una mención especial durante la ceremonia.

MESAS REDONDAS

Entre otros contenidos, podemos destacar las mesas 'La desalación, garantía de abastecimiento hídrico para la provincia de Almería', 'La digitalización del agua al servicio de los ciudadanos: Badajoz y Santander', '¿Cómo se enfrenta (con éxito) la provincia de Málaga a la sequía?' y 'La gestión del agua en ciudades Patrimonio de la Humanidad: Ibiza y Mérida', donde se analizarán las claves de casos destacados en la gestión hídrica.

Asimismo, el programa también contará con la participación en los diferentes diálogos sobre la gestión del agua, entre otros numerosos ponentes, con la Head of Sustainability de Barceló,Belén Juárez Gómez; el fundador de Plastic Cup, Attila Dávid Molnár; la directora de RSC en RIU Hotels, Catalina Alemany Sorell; la responsable GO2 del Área de Sostenibilidad en Global Omnium, Ana Pérez; y representantes de Benalmádena, Vélez-Málaga, Torrox, Almería, Níjar, Vera, Santander, Badajoz, Ibiza y Mérida.

Todos estos diálogos girarán en torno a cómo podemos hacer del turismo una herramienta de gestión responsable del agua y de respeto por su entorno natural.

Por último, también habrá espacio para otras charlas y sesiones dedicadas a la tecnología, la regeneración y el patrimonio y su contribución al Reto Fiturnext 2026.