Previa del Galatasaray - Atlético de Madrid

Jan Oblak se acerca a la marca de los cien partidos con el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, un registro que hasta la fecha solo ha superado Koke Resurrección, quien suma 108 apariciones y podría volver a la titularidad tras descansar en el último partido doméstico. Esta posibilidad marca la antesala de un duelo determinante que se disputará en el Rams Park de Estambul, donde el Atlético visitará este miércoles al Galatasaray en la séptima y penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025-26, según informó la agencia Europa Press.

El compromiso exige una victoria del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone para asegurar virtualmente su presencia en los octavos de final del torneo continental. Según detalló Europa Press, el conjunto rojiblanco se presenta en la capital turca ocupando la última de las plazas directas de acceso a la siguiente fase y enfrenta a un rival directo que busca volver a las eliminatorias europeas después de una ausencia de doce temporadas.

El Atlético afronta el partido con la presión de mejorar su rendimiento fuera de casa en la presente edición de la Liga de Campeones. Hasta ahora, fuera del estadio Riyadh Air Metropolitano, solo consiguió una victoria, frente al PSV Eindhoven, en un encuentro que terminó 3-2 y que supuso un alivio tras las derrotas previas como visitante ante Liverpool en Anfield y Arsenal en el Emirates Stadium. Sin embargo, desde ese resultado en Países Bajos, el Atlético no ha vuelto a perder fuera de casa, acumulando una racha que incluye cuatro victorias y un empate entre todas las competiciones, según consignó Europa Press.

El equipo madrileño se destaca por ser el quinto más efectivo de cara al gol en esta Champions, con quince tantos a favor. No obstante, también ha mostrado fragilidades defensivas, reflejadas en los doce goles encajados, un dato que pone de relieve el desafío al que se enfrenta Jan Oblak bajo palos en Estambul. En la delantera, Julián Álvarez comanda el ataque a pesar de encontrarse cuestionado tras seis partidos seguidos sin marcar desde el último gol logrado en Eindhoven. Europa Press mencionó que el rendimiento del delantero argentino está en el centro de la crítica, pero el cuerpo técnico mantiene la esperanza de que rompa su sequía en este encuentro.

Por su parte, el Galatasaray disputará el duelo con la intención de consolidar su fortaleza como local. En esta temporada de la Champions League, los de Estambul han sumado dos triunfos en sus tres partidos en casa, incluyendo una victoria ante el Liverpool por 1-0, que sirvió para alimentar la ilusión local y que el Atlético busca no repetir en forma de tropezón. Según reportó Europa Press, la escuadra dirigida por Okan Buruk no llega en su mejor momento anímico tras empatar 1-1 con el Gaziantep en la liga turca, un encuentro marcado por la ausencia de su delantero Victor Osimhen, quien se encontraba con Nigeria en la Copa África. La disponibilidad del atacante para el partido continental es una incógnita, aunque su posible recuperación se considera importante para los planes del equipo otomano.

Después de un arranque firme en la fase de grupos, con tres victorias consecutivas e incluyendo el mencionado triunfo frente a los "reds", el Galatasaray ha perdido empuje, sumando derrotas recientes que lo ubican en mitad de la tabla. Según reflejo Europa Press, el balance ofensivo y defensivo del club turco es idéntico tras las tres derrotas encajadas, lo que incrementa la tensión dentro del vestuario cuando quedan dos fechas por disputarse y el objetivo mínimo pasa por clasificar al playoff de dieciseisavos de final.

La última presencia del Galatasaray en octavos de final data de la temporada 2013-14, por lo que el duelo ante el Atlético representa la oportunidad de dar un paso importante en este ciclo europeo. Además, el equipo busca evitar enlazar dos partidos seguidos sin ganar frente a su público, algo que no ocurre desde febrero de 2025, tal como indicó Europa Press.

En el encuentro también destaca la participación de Ilkay Gündogan, habitual en la selección alemana y exjugador de La Liga, y del uruguayo Lucas Torreira, que tuvo un paso breve por el Atlético. Ambos son perfilados como piezas clave en el esquema de Okan Buruk.

Según la información detallada por Europa Press, las formaciones probables sitúan a Cakir en la portería del Galatasaray, acompañado en defensa por Sallai, Sánchez, Bardakci y Elmali. En el centro del campo partirían Lemina y Gündogan, asistidos por Sané, Akgun y Yilmaz en la línea ofensiva, con Osimhen en punta. El Atlético de Madrid, por su parte, alinearía a Oblak; Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri en defensa; G. Simeone, Koke, Barrios y Baena en la medular; y la delantera quedaría a cargo de Sorloth y Julián Álvarez.

El árbitro designado es István Kovács (Rumanía) y el horario de inicio del partido está fijado para las 18.45 hora local, con emisión a través de Movistar Plus+, según consignó Europa Press.