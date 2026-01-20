Muere una bebé de seis meses a causa del "frío extremo" en la Franja de Gaza

Una bebé de seis meses ha fallecido en las últimas horas en la Franja de Gaza a causa del "frío extremo", lo que eleva a nueve el número de menores muertos por estas causas desde el inicio del invierno, en medio de la destrucción causada por la ofensiva militar de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que la bebé, identificada como Shaza abú Jarad, ha fallecido en las últimas horas, antes de apuntar que hasta la fecha se han confirmado 71.551 muertos y 171.372 a causa de la ofensiva de Israel, incluidos 466 muertos y 1.294 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

Las autoridades de Gaza han denunciado en numerosas ocasiones que las restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria a la Franja están ahondando la crisis humanitaria y poniendo en riesgo la vida de civiles, principalmente niños, enfermos y ancianos, ante la crudeza del invierno.