Minor lanzará a mediados de 2026 un vehículo de inversión hotelera con activos de Europa y Asia

El año 2026 marcará la llegada de un fondo respaldado por activos hoteleros de alto perfil repartidos entre Europa y Asia, mediante el cual Minor International buscará optimizar su portafolio manteniendo acuerdos de operación a largo plazo. Este vehículo de inversión será presentado aproximadamente a mediados de 2026, según informó el medio que cita el comunicado de la matriz Minor Hotels. El lanzamiento del fideicomiso inmobiliario (REIT, por sus siglas en inglés) representa uno de los movimientos más destacados de la compañía para recircular capital desde activos considerados maduros, sin perder el vínculo con las marcas ni con la gestión hotelera. De acuerdo con la información difundida, la iniciativa permite que, al separar la propiedad de la operación en situaciones adecuadas, el REIT se convierta en una herramienta fundamental para acelerar la migración de Minor Hotels hacia una estructura operacional catalogada como 'asset-right'.

La previsión incluye una cotización pública del fondo en el ejercicio de 2026. El medio detalló que la empresa se ha fijado la meta de firmar 25 contratos hoteleros ese año, lo que se suma a un 2025 que se perfila como récord, con 40 acuerdos en proceso y una estrategia centrada tanto en diversificar mercados como en un crecimiento marcado bajo el modelo 'asset-light'. Minor International, que actualmente cuenta con más de 640 hoteles en todo el mundo, está orientando sus inversiones hacia mercados donde percibe un aumento sostenido de la demanda a largo plazo. Según publicó la misma fuente, más del 60% de los acuerdos previstos para 2026 corresponderán a proyectos localizados en Oriente Medio y Asia, en un intento consciente de equilibrar el peso histórico de Europa, que hoy conforma más de la mitad de la cartera total del grupo.

Estos planes incluyen el ingreso de varias marcas en Norteamérica, específicamente en destinos como Nueva York, Miami y el Caribe, donde la empresa seleccionará entre sus marcas tradicionales y las de segmento lujo para establecer nuevas posiciones. El grupo Minor Hotels también buscará expandir su portafolio de lujo en Australia, donde ya administra más de 60 propiedades bajo las insignias Oaks y Avani, y tiene como objetivo consolidar su presencia en la ciudad de Londres utilizando la plataforma y el reconocimiento adquiridos tras la compra de The Wolseley Hospitality Group en 2022.

En el norte de África, Minor inició una alianza estratégica con Sunrise Resorts & Cruises para desarrollar 50 hoteles en Egipto a lo largo de los próximos diez años. Paralelamente, anunció que el pipeline del grupo en Asia continuará su proceso de expansión, especialmente en Japón, gracias a una 'joint venture' con Royal Holdings para el desarrollo de 21 hoteles en esa nación. Además, India sigue figurando como uno de los mercados de mayor relevancia estratégica para la compañía. De acuerdo con el medio, en el panorama europeo la firma proyecta aumentar su presencia en destinos turísticos del Mediterráneo, diversificando su enfoque más allá de los hoteles urbanos.

Parte de la estrategia corporativa contempla el impulso de cuatro nuevas marcas anunciadas durante la primera mitad de 2025. Durante 2026, Minor Hotels pondrá en marcha estas marcas mediante inauguraciones y acuerdos comerciales en diferentes segmentos. El grupo enfatizó que sus nuevas 'soft brands' —Minor Reserve Collection y Colbert Collection— están diseñadas para robustecer el crecimiento, especialmente a través de conversiones en mercados maduros de Europa y Oriente Medio. Por su parte, The Wolseley Hotels aspira a posicionarse en el sector lujo con una propuesta reservada a un número limitado de proyectos en ubicaciones globalmente relevantes, reforzando así su enfoque en ciudades reconocidas. También en 2026, la marca iStay Hotels by NH —presentada en la feria Fitur— desplegará un modelo orientado a la franquicia y adaptable a diferentes oportunidades inmobiliarias, abarcando tanto conversiones rápidas como construcciones urbanas y desarrollos mixtos, lo que, según reportó el medio, fortalece el posicionamiento del grupo como una combinación de escala global y atención personalizada.

El modelo 'asset-light' se presenta como un pilar del futuro de Minor Hotels, cuya estrategia para los próximos años prioriza inversiones de bajo capital propio mediante franquicias, gestión y alianzas. De acuerdo con la información de origen, el 87% de las oportunidades en su flujo de proyectos responde ya al modelo 'asset-light', un incremento notable con respecto al 70% del año previo. Este enfoque tiene su epicentro en mercados como Europa y Estados Unidos, favoreciendo las franquicias en marcas como NH Hotels & Resorts y la propia iStay Hotels by NH, que acaba de sumar sus primeros hoteles en España. La compañía indicó, según consignó el medio, que durante el último año se realizaron inversiones significativas destinadas a reforzar sistemas, estándares y plataformas de soporte para franquiciados, con el objetivo de mejorar la eficiencia del capital y resguardar la integridad de sus marcas.

Otro aspecto al que Minor Hotels dedicará esfuerzos es la expansión del segmento de residencias de marca, que ya representa el 20% de su pipeline total. Para 2026, Minor alcanzará un hito al lanzar su primer proyecto de residencias de marca independientes. Las marcas de lujo Anantara y Tivoli liderarán este avance, incorporando el componente residencial en el 50% de sus futuros desarrollos, mientras Avani y NH Collection orientan su oferta a compradores que valoran el estilo de vida, la flexibilidad y la permanencia de valor en el largo plazo. Entre los proyectos recientes aparecen desarrollos de uso mixto en países como Emiratos Árabes Unidos, España e India. Según dio cuenta el medio, la estrategia general apunta a captar nuevos públicos y reforzar la relación con los mercados donde la compañía ya tiene trayectoria, apoyada en una diversificación regional progresiva.

A través de la combinación de una nueva estructura financiera, un impulso decidido hacia la franquicia y una expansión geográfica selectiva, Minor International exhibe su intención de consolidar y diversificar su presencia a nivel mundial a partir de 2026, apoyándose en un modelo operacional más flexible y eficiente.