Macron propone a Trump celebrar este jueves en París una cumbre del G7 con participación de Rusia

El interlocutor francés compartió su intención de mantener la cooperación con Washington en Siria e Irán, aunque expresó desacuerdo respecto a la postura estadounidense sobre Groenlandia, según informó Europa Press. El mensaje tuvo especial relevancia al indicar que, pese a la sintonía en ciertos escenarios internacionales, París rechaza las pretensiones de Estados Unidos en relación a la anexión de Groenlandia y remarcó la importancia del respeto a la soberanía de los estados. Sobre esta base se ha evidenciado la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de reunir al G7 en París este jueves con la posibilidad de invitar a Rusia, un movimiento que buscaría reimpulsar el diálogo en torno a la guerra en Ucrania.

De acuerdo con Europa Press, Macron dirigió un mensaje directo al expresidente estadounidense, Donald Trump, en el que ofreció celebrar una cumbre del G7 en la capital francesa tras el Foro Económico de Davos, señalando la tarde del jueves como fecha propuesta. En esa comunicación, Macron también planteó invitar a delegados de Ucrania, Siria y Rusia a encuentros paralelos al evento principal. Trump divulgó el mensaje en su red Truth Social y fuentes del entorno de Macron confirmaron a Europa Press la autenticidad de la comunicación, subrayando que el mandatario francés sostiene la misma postura tanto en privado como en público sobre la necesidad de facilitar espacios de diálogo y cooperación durante la presidencia francesa del G7 este año.

Este llamado de Macron coincidiría con la cumbre extraordinaria de la Unión Europea convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también prevista para el jueves a las 19:00 horas en Bruselas. La reunión busca consensuar la respuesta del bloque frente a la amenaza de Trump de requerir la posesión de Groenlandia. Europa Press reportó que la cumbre europea sigue confirmada y que Macron tiene previsto asistir, contexto que refuerza la dinámica de negociaciones y consultas entre distintas capitales occidentales.

La posición francesa no es aislada; según consignó Europa Press, otras capitales europeas han mostrado predisposición a retomar los contactos diplomáticos con Moscú, como lo manifestaron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, valoró positivamente estas señales y afirmó: “Para lograr la estabilidad en Europa es necesario dialogar con los rusos”. Peskov destacó esta evolución en la actitud europea como una posibilidad para alinear intereses de Moscú y otras potencias europeas de cara a la resolución del conflicto ucraniano.

El mandatario francés ya se había pronunciado a finales de diciembre sobre su preferencia por que europeos y ucranianos encuentren un marco que permita reabrir negociaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, mientras que el canciller alemán ha abogado por restablecer relaciones equilibradas con Moscú. Por su parte, Meloni propuso el nombramiento de un enviado especial europeo para facilitar la negociación y el reencuentro institucional entre la Unión Europea y Rusia, según detalló Europa Press.

Respecto a la crisis por Groenlandia, el mensaje de Macron a Trump dejó claro que Francia y Estados Unidos coinciden en asuntos como la coordinación en Siria y la posibilidad de actuar conjuntamente en Irán; no obstante, Macron cuestionó la política estadounidense sobre Groenlandia, un territorio danés. Voceros franceses, según Europa Press, enfatizaron que la soberanía y la integridad territorial de los estados resultan innegociables, postura adoptada en respuesta a las aspiraciones recientes del gobierno de Trump de reclamar la soberanía de Groenlandia incluso bajo consideraciones de fuerza militar, situación que ha añadido tensiones dentro de la OTAN, donde Dinamarca es miembro.

En el plano de Siria, fuentes oficiales francesas subrayaron ante Europa Press la colaboración con Estados Unidos para salvaguardar la unidad y la integridad del país árabe, manteniéndose en línea con el alto el fuego y la lucha contra el Estado Islámico, y mencionaron la defensa de las libertades fundamentales en Irán y el respaldo a los sectores que promueven estos derechos. El gobierno francés ha insistido en que su postura responde a una estrategia de fidelidad hacia los aliados y a la defensa de principios internacionales como la soberanía y el respeto a los acuerdos multilaterales.

La posible invitación a Rusia para participar en la cumbre del G7 marcaría la primera ocasión de este tipo desde el inicio del conflicto ucraniano en febrero de 2022. De consumarse, supondría un giro en la diplomacia occidental respecto a la exclusión que ha mantenido al Kremlin fuera de los principales foros multilaterales desde el estallido de la guerra tras la orden de invasión emitida por Putin, tal como detalló Europa Press.

En distintos frentes, la diplomacia francesa trabaja para que la presidencia francesa del G7, vigente durante este año, se convierta en una oportunidad para relanzar mecanismos de diálogo y cooperación internacional, según expresaron fuentes allegadas a Macron al medio Europa Press. La respuesta europea frente a la tensión provocada por las demandas estadounidenses sobre Groenlandia y la apertura a conversaciones con Moscú configuran un escenario donde París pretende desempeñar un papel de puente entre posturas divergentes, reiterando su compromiso con la seguridad en la región ártica y con el respeto a las normas internacionales.

Mientras tanto, las autoridades francesas indicaron a Europa Press que la coordinación con Estados Unidos en teatro sirio se centra en el mantenimiento del alto el fuego y en la unión de esfuerzos contra organizaciones extremistas. Francia ha exigido a las autoridades iraníes respeto por las libertades fundamentales y manifestó su apoyo a quienes reivindican estos valores. En el marco de los próximos encuentros en Bruselas y París, voceros franceses declararon a Europa Press que reina unanimidad entre los miembros de la UE sobre la importancia de fortalecer el diálogo y la cooperación, tanto en los asuntos continentales como en el escenario internacional.