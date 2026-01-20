Los Reyes Felipe y Letizia visitan el lugar de la tragedia ferroviaria en Adamuz

"Estamos viendo a ver cómo se produce esa presencia. Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal" confirmaba este lunes desde Atenas la Reina Letizia ante la atenta mirada del Rey Felipe VI su intención de desplazarse a Adamuz (Córdoba) para acompañar a las víctimas del trágico accidente ferroviario, y conocer de primera mano cómo se están llevando a cabo las labores de rescate tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa en la tarde del pasado domingo.

Tras asistir al funeral y posterior entierro de la princesa Irene de Grecia en el Palacio Real de Tatoi, en Atenas, sus Majestades decidían no acudir al almuerzo familiar junto a la Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, y gran parte de la Familia Real griega, y regresar de inmediato a España para desplazarse a primera hora de este martes a la zona cero de la tragedia.

Ha sido en torno a las 12.30 horas cuando Don Felipe y Letizia han llegado al lugar del siniestro para mostrar su apoyo a los diferentes cuerpos del Estado -como Guardia Civil, UME, o Bomberos- que están trabajando para encontrar a las más de 40 personas que todavía permanecen desaparecidas tras el brutal accidente ferroviario, saludar a los vecinos que prestaron su ayuda minutos después de la colisión de los trenes para rescatar a las víctimas y ayudar a los heridos, y agradecerles su labor fundamental en esta catástrofe sin precedentes en nuestro país.

Acompañados por la Vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, e impactados ante la situación que se han encontrado a su llegada a la zona cero de Adamuz, los Reyes han saludado en primer lugar a diferentes autoridades como el Ministro de Transportes Óscar Puente, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, o el alcalde de la localidad cordobesa donde ha tenido lugar la tragedia, Rafael Ángel Moreno, antes de mostrar su dirigirse a diferentes miembros de los equipos de rescate, con los que han conversado agradeciéndoles su esfuerzo y trabajo sin descanso en estos durísimos momentos.

Don Felipe y Doña Letizia, de luto riguroso, se han mostrado especialmente cariñosos y cercanos con los vecinos de Adamuz -entre ellos un chico de 16 años que junto a su madre fue de los primeros en llegar al lugar tras el accidente-, y les han agradecido su vital colaboración, mostrándoles su apoyo y respeto muy emocionados.

Después, los Reyes se trasladarán hasta Córdoba para visitar en primer lugar el centro cívico Poniente Sur donde están las familias de los desaparecidos acompañados por un equipo de psicólogos esperando noticias, para transmitirles que están a su lado en este doloroso trance marcado por la incertidumbre.

Por último, acudirán al Hospital Universitario Reina Sofía para visitar a los heridos y conocer de primera mano cómo se encuentran y cómo vivieron los fatídicos momentos del accidente, cumpliendo su promesa de asistir a las víctimas en este durísimo trance.