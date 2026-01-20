Los Reyes Felipe y Letizia, desolados tras visitar a las víctimas del accidente de tren

Los Reyes Felipe y Letizia han viajado este lunes a Córdoba para visitar tanto la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz como a los heridos ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía, en una jornada marcada por el dolor, la consternación y los gestos de apoyo a las víctimas y a sus familias. En un ambiente de máxima gravedad, han recorrido el lugar del siniestro y se han interesado por el trabajo de los equipos de emergencia y por el estado de los afectados, subrayando en todo momento el impacto humano de la tragedia.

A su salida del Hospital Reina Sofía, donde han visitado a los heridos y a sus familias, Felipe VI ha querido destacar, en primer lugar, el trabajo de todos los profesionales que han participado en la respuesta al accidente. "Hemos podido constatar la altísima profesionalidad, la dedicación y la entrega de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan", ha afirmado el monarca, poniendo en valor la implicación de los equipos sanitarios, de emergencia y de protección civil. También ha subrayado "la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro, de aportar los medios y las capacidades que puedan, de coordinarlo todo, como siempre en una emergencia es fundamental, y de atender lo antes posible a los heridos que están con posibilidad de salvarse".

El Rey ha explicado que "la mayoría de las víctimas que se evacuaron, la grandísima mayoría, yo creo que no se ha perdido ninguno en el ingreso hospitalario, pero en todo caso es una muestra de la eficacia y de la calidad del servicio de salud y de la atención a las emergencias". Durante su visita al hospital, ha relatado que han conversado con algunos de los heridos y con sus allegados: "Hemos estado hablando con algunas de las personas que han sufrido este incidente, conocer un poco sus circunstancias, apoyarles, darles cariño y esperar que se recupere lo antes posible".

Felipe VI ha recalcado que esa visita se ha hecho "con el máximo respeto por ellos, por su entorno, por sus familias", pero también con la intención de trasladarles que no están solos, "con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país, porque realmente ha sido un impacto muy fuerte". Ha hablado de un "golpe muy fuerte" que no solo afecta a los heridos y a los familiares directos, sino al conjunto de la ciudadanía, y ha agradecido igualmente "el cariño y la solidaridad de todos".

En sus palabras ante los medios, el Rey ha vinculado la reacción a esta tragedia con la imagen de conjunto del país. "Un país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza y una de ellas, evidentemente, es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas ante una situación que nadie puede saber cuándo ocurre, a quién le va a ocurrir, pero ocurre", ha expresado. Sobre el accidente, ha reconocido que "este ha sido muy trágico porque, dentro de las circunstancias, una malísima coincidencia de paso de dos trenes en el momento preciso de descargar uno, y podría haber sido aún muchísimo peor", subrayando que "la atención temprana ha minimizado el número de bajas, de víctimas". "Nuestro cariño, nuestro deseo de que se recuperen pronto y también percibir de su parte cómo ellos valoran también cómo han sido atendidos, que es algo muy importante", ha añadido.

La Reina Letizia ha centrado sus palabras en la dimensión emocional y en la responsabilidad colectiva ante una catástrofe de este calibre. "Nada, que estaba pensando que leía esta mañana en el periódico que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. No retirar la mirada", ha dicho, recuperando una reflexión que había leído y que ha hecho suya frente a los micrófonos. Para la Reina, esa idea se conecta con la forma en que la sociedad asume el dolor y la vulnerabilidad compartida: ha hablado "del valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida y también el valor de tantas personas profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer a estas personas. Ese dolor compartido y esa identificación que también es importante".

Por su parte, el hijo de Juan Carlos I ha explicado que las familias con las que han podido conversar están "lógicamente muy afectadas", pero al mismo tiempo "muy agradecidas" por cómo han sido atendidas en estas horas tan difíciles. Ese agradecimiento se extiende, ha señalado, "tanto a las personas que muestran secuelas o heridas como a los acompañantes que están con ellos". Finalmente, ha querido destacar que lo vivido en el hospital y en el centro de coordinación es "un esfuerzo colectivo de todos los profesionales responsables y de todos los administrativos", subrayando que la red de apoyo no se limita a médicos y sanitarios, sino que incluye a todos los trabajadores que sostienen la atención y el acompañamiento a los afectados.